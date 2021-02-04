الأمم المتحدة في لبنان تحث على إجراء تحقيق عاجل وشفاف حول اغتيال الناشط لقمان سليم

واعتبرت السيدة نجاة رشدي، وهي أيضا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان، أن "مقتل مفكر شجاع وملتزم يشكل خسارة للشعب اللبناني بأجمعه".

وحثت السيدة رشدي على إجراء تحقيق وملاحقة قضائية شاملة وسريعة وشفافة لتطبيق العدالة بحق جميع المسؤولين عن هذا العمل الشائن. وأضافت المسؤولة الأممية أن "الشعب اللبناني يستحق قضاء مستقلاً وفعالاً للوصول إلى النتائج بالسرعة المطلوبة ولضمان المساءلة وللحد من الإفلات من العقاب في لبنان".

وقالت السيدة رشدي إن "السيد سليم دافع عن حرية التعبير عن الآراء والانخراط في الحيز المدني، الذي ينبغي الحفاظ عليه وحمايته - فهو جزء من التعددية التي تميز لبنان".

