 

الأمم المتحدة في لبنان تحث على إجراء تحقيق عاجل وشفاف حول اغتيال الناشط لقمان سليم

UN Photo/Loey Felipe
علم لبنان أمام مقر الأمم المتحدة الدائم في نيويورك.
4 شباط/فبراير 2021
حقوق الإنسان

أعربت نجاة رشدي نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية عن صدمتها وحزنها لاغتيال الناشط والناشر اللبناني لقمان سليم. وقدمت تعازيها العميقة لأسرة وأصدقاء السيد سليم، معربة عن تضامنها مع الشعب والمجتمع اللبناني ككل.

واعتبرت السيدة نجاة رشدي، وهي أيضا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان، أن "مقتل مفكر شجاع وملتزم يشكل خسارة للشعب اللبناني بأجمعه".

وحثت السيدة رشدي على إجراء تحقيق وملاحقة قضائية شاملة وسريعة وشفافة لتطبيق العدالة بحق جميع المسؤولين عن هذا العمل الشائن. وأضافت المسؤولة الأممية أن "الشعب اللبناني يستحق قضاء مستقلاً وفعالاً للوصول إلى النتائج بالسرعة المطلوبة ولضمان المساءلة وللحد من الإفلات من العقاب في لبنان".

وقالت السيدة رشدي إن "السيد سليم دافع عن حرية التعبير عن الآراء والانخراط في الحيز المدني، الذي ينبغي الحفاظ عليه وحمايته - فهو جزء من التعددية التي تميز لبنان".
 

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