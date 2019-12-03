المندوبة الأميركية: مجلس الأمن يجتمع مع الرئيس الأميركي هذا الأسبوع في واشنطن بمناسبة ترؤس المجلس

وكشفت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في تصريحها للصحفيين من أمام مجلس الأمن، أن المندوبين

#الولايات_المتحدة تتسلم رئاسة #مجلس_الأمن لشهر #ديسمبر. والمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، #كيلي_كرافت تعلن اعتماد برنامج العمل، وتقول إنها تسعى إلى أن تتم جلسات المجلس هذا الشهر تحت شعار "مجلس ذو مصداقية." pic.twitter.com/nntQrXOXsT — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) December 3, 2019

الأعضاء في مجلس الأمن سيتوجهون إلى واشنطن يوم الخميس للاجتماع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وحول برنامج عمل المجلس برئاسة الولايات المتحدة، قالت كرافت "إنه من المهم استكمال العمل بعد انتهاء رئاسة بيرس (المندوبة البريطانية كارين بيرس) لشهرتشرين الثاني/ نوفمبر، وكانت قد أخذت على عاتقها محاسبة المتحدثين على كلماتهم ومداخلاتهم."

وأضافت المندوبة الأميركية أنه رغم التحاور والتخاطب في مجلس الأمن إلا أن الدول تخاطب فعليا العالم، وأوضحت أنه "من المهم كالتزام أخلاقي، علينا ليس فقط أن نتحدث بموضوعات ذات صلة ولكن أن يكون لدينا أيضا مخرجات."

وأكدت كيلي أنه خلال فترة تسلم الولايات المتحدة لرئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر ستسعى إلى "التأمل في الأشهر الأحد عشر الماضية والإيجابيات التي حدثت وسبل تحسين الجوانب المتعلقة بالموضوعات المتجددة كي يمنحنا ذلك المزيد من المصداقية."