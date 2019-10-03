أفغانستان: الأمين العام يعرب عن قلقه الشديد إزاء شدة وتكرار الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال

جاء ذلك في تقرير جديد، أصدرته الأمم المتحدة اليوم الخميس، حول تأثير النزاع على الأطفال في أفغانستان.

ونقلا عن التقرير الأممي، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، مقتل أو تشويه حوالي اثني عشر ألف طفلا بين عامي 2015 و2018، مشيرا إلى استمرار تجنيد الأطفال بواسطة المجموعات المسلحة بما فيها طالبان وداعش.

وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة بتوثيق ثمانمائة هجوم على المدارس والمستشفيات.