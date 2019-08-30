مليون امرأة يمنية معرضة للخطر بسبب نقص تمويل الاستجابة الإنسانية

وبحسب بيان صادر الدكتورة ناتاليا كانيم، سيضطر صندوق الأمم المتحدة للسكان بحلول أيلول / سبتمبر 2019، إلى إغلاق 175 من أصل 268 منشأة صحية يدعمها حالياً بخدمات الصحة الإنجابية.

"هذا يشكل تهديدا مباشرا لأكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة يحتجن إلى علاج فوري لسوء التغذية الحاد ومزيد من المساعدة الطبية"، كما أكد الصندوق، مشيرا إلى أن عملية شراء الأدوية توقفت بالفعل، وتم إغلاق 14 مكانا آمنا وأربعة منشآت متخصصة بالصحة النفسية للنساء.

ويقول صندوق الأمم المتحدة للسكان إن امرأة تموت كل ساعتين بسبب مضاعفات الحمل والولادة. وتعاني 20 امرأة أخرى من الإصابات أو العدوى أو الإعاقة التي يمكن الوقاية منها. "هذا هو الواقع الذي تواجهه حوالي 6 ملايين امرأة ومراهقة في سن الإنجاب في اليمن".

دعم النساء ضروري في ظل تزايد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان