أكثر بلدان العالم ابتكارا في عام 2019: سويسرا تحتل المرتبة الأولى والهند تحقق إنجازات كبيرة

ويشارك في نشر المؤشر العالمي كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة لجامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد). وقد أصبح المؤشر، بعد إصداره السنوي الثاني عشر على التوالي، معيارا عالميا يساعد صانعي السياسات على فهم أفضل لكيفية تحفيز النشاط الابتكاري وقياسه، باعتباره دافعا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والبشرية.

ويصنف مؤشر الابتكار العالمي 2019 اقتصادات 129 دولة باستخدام 80 مؤشرا، مثل الاستثمارات في البحث والتطوير وعدد طلبات البراءات والعلامات التجارية الدولية، ومؤشرات أخرى مثل إنشاء تطبيقات الهواتف المحمولة وصادرات التكنولوجيا الفائقة.

ويقول المدير العام للويبو، السيد فرانسس غري إن المؤشر "يوضح لنا أن البلدان التي تعطي الأولوية للابتكار في سياساتها قد شهدت تحسينات كبيرة في ترتيبها" مشيرا إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته الصين والهند "مما قد غير جغرافية الابتكار" حسب تعبيره.

استخدام الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم والتطبيقات

ويحمل موضوع مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام عنوان "التأسيس لحياة صحية – مستقبل الابتكار الطبي" حيث يبحث في قسم خاص بموضوع الصحة في الكيفية التي سيغير بها الابتكار أساليب توفير الرعاية الصحية، عبر استخدام الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم وتطبيقات الصحة المتنقلة مثلا.

وقد علق المدير التنفيذي لدائرة المؤشرات العالمية في المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال، السيد برونو لانفين، بأن "الابتكار في مجال الصحة يركز بشكل متزايد على البيانات (إنترنت الأشياء) والذكاء الاصطناعي، في تشخيص الأمراض والتنبؤ بها".

نجاحات خاصة في أقاليم العالم

ويورد المؤشر إحراز الولايات المتحدة تقدما ضمن المراكز الأولى، مع سويسرا والسويد وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا. إلا أنه ورغم تركز قائمة البلدان الأكثر ابتكارا في أوروبا والاقتصادات الكبيرة، يستعرض المؤشر أيضا إنجازات ملحوظة من كل أقاليم العالم.

ففي شمال أفريقيا وغرب آسيا تحتل إسرائيل وقبرص والإمارات العربية المتحدة المراتب الثلاثة الأولى من حيث اقتصادات المنطقة. إذ حققت إسرائيل نتائج عالية الجودة في الابتكار، بما في ذلك في الخدمات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات المتنقلة. بينما حلت الإمارات العربية المتحدة في المراتب الأولى من حيث عدد الطلاب الأجانب في التعليم العالي، ونفقات أنشطة البحث والتطوير التي يمولها قطاع الأعمال، ومهارات البحث في الشركات، إضافة إلى تكاليف إنتاج الكهرباء، وتطوير التجمعات.

واحتفظت الهند بالصدارة في ترتيب بلدان منطقة وسط وجنوب آسيا، وارتفعت إلى المرتبة 52 عالميا، بعد ما كانت تحتل المرتبة 81 في عام 2015. كذلك، تعد جمهورية إيران الإسلامية ثاني أكثر بلد مبتكر في المنطقة الآن وثالث اقتصاد على مستوى العالم من حيث خريجي العلوم والهندسة نسبة إلى إجمالي السكان.

وتتصدر جنوب أفريقيا ترتيب الاقتصادات في أفريقيا جنوب الصحراء، تليها كينيا ثم موريشيوس، بينما أحرزت رواندا هذا العام تقدما ملحوظا لتحتل المرتبة 94 في العالم متقدمة بخمسة مراكز مقارنة بعام 2018.