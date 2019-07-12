الصومال قد يواجه مرة أخرى حالة طوارئ إنسانية كبرى بسبب الجفاف الذي طال أمده والصراع المسلح

ويعتقد بأن حوالي 1.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية هذا العام، بحسب ما أوضح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة.

وقال حق للصحفيين في المقر الدائم "إن الجفاف الذي طال أمده، والصراع المسلح، والتشرد، وزيادة عمليات إخلاء النازحين داخليا، عوامل تدفع الصومال مرة أخرى نحو حالة طوارئ إنسانية كبرى".

وأشار إلى أن حكومة الصومال تنفذ، بدعم من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، خطة استجابة لتخفيف تأثير الجفاف بقيمة 686 مليون دولار تهدف إلى مساعدة 4.5 مليون صومالي من الآن وحتى نهاية العام.