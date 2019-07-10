الوضع في مخيم الركبان مقلق، والأمم المتحدة تنتظر موافقة الحكومة السورية لتقييم احتياجات سكانه  

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الأربعاء، أنه "منذ شهر آذار/مارس، غادر أكثر من 16000 شخص الركبان - أو حوالي 40 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ 41.700 نسمة".

وذكر في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأشخاص الذين يغادرون الركبان يتلقون المساعدة الأساسية في الملاجئ الجماعية المؤقتة في حمص، قبل أن يتوجهوا إلى المناطق التي يختارونها، ومعظمهم يتجهون إلى جنوب وشرق حمص. وقال "مُنحت الأمم المتحدة حق الوصول إلى الملاجئ في ثلاث مناسبات ووجدت خلال هذه الزيارات أن الظروف هناك مناسبة ".

وأشار فرحان حق إلى أن الأمم المتحدة تنتظر حاليا موافقة الحكومة السورية على خطة تنفيذية قدمت الأسبوع الماضي لتقييم الاحتياجات داخل مخيم الركبان، ومساعدة الأشخاص الذين يرغبون في المغادرة، وتقديم الإغاثة الإنسانية لأولئك الذين يقررون البقاء.

هذا وتواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى الركبان، وكذلك إلى جميع المحتاجين في أنحاء سوريا.