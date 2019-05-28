مع اقتراب بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، اليونسكو تدعو إلى تغيير قواعد اللعبة 

حلقة النقاش التي ستفتتحها، في الرابع من 4 حزيران/يونيو في مقر اليونسكو بباريس، السيّدة أودري أزولاي المديرة العامة للمنظمة الأممية المسؤولة عن تعزيز التربية البدنية والرياضة، ستستضيف عددا من لاعبات كرة القدم الأشهر في العالم، وشخصيات بارزة في عالم كرة القدم.

وتقول اليونسكو إنها تسعى عبر الترويج لكرة القدم للسيدات، وللحدث الرياضي القادم في باريس، إلى تعزيز القيم الرياضية وتغيير المفاهيم بخصوص دور النساء و"تعزيز تمكين النساء والفتيات وجعل مجتمعاتنا أكثر شمولا".

وستدير حلقة النقاش الخاصة الصحفية الرياضية المعروفة آن-لور بونيه، كما تشارك فيها أول مدربة كرة قدم محترفة في منطقة الخليج العربية حورية الطاهري، مديرة منتخب الإمارات العربية المتحدة الوطني، برفقة الأوغندية إيفلين لاروني مديرة مبادرة "ويتاكر" للسلام والتنمية في أوغندا، والمشرفة على برنامج "السلام من خلال الرياضة".

ومن بين المشاركات في الحلقة لاعبة كرة القدم الدنماركية ناديا نديم، وهي لاجئة أفغانية ذات خبرة استثنائية في مجال الرياضة، ترافقها جودي براون (من جامايكا)، وهي نجمة دولية صاعدة، برفقة فريقها "بنات الريقي" الجامايكي، وميلودي دونشيت (فرنسا)، الحاصلة على بطولة العالم في كرة القدم الحرة أربع مرّات.

وقد حظيت رياضة كرة القدم النسائية بتقدير كبير في الآونة الأخيرة، وازداد الحماس بشكل خاص لمتابعة مباريات كأس العالم للنساء. وتعد هذه الفعالية بمثابة فرصة مهمة للتكاتف مع لاعبات كرة القدم والهواة والمحترفين، للتصدي لأشكال التمييز والتحيز القائم على نوع الجنس، والتحرش، والتغلب على الحاجز الخفي وغيره من العقبات التي تعترض طريق النساء في هذا المجال.