منظمة الصحة العالمية تحذر من تزايد الهجمات على المرافق الصحية في ليبيا

وذكرت المنظمة، في بيان صحفي، أنها وثقت أكثر من 41 هجوما على العاملين في مجال الصحة والمرافق الصحية طوال الفترة 2018-2019 في جميع أنحاء البلاد، مما أسفر عن مقتل ستة من العاملين في مجال الصحة والمرضى وإصابة 25 عاملا في مجال الصحة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم الاعتداء أيضا على سبعة عمال صحيين آخرين خلال هذه الفترة، وفق البيان.

وقالت المنظمة إنه "مع استمرار القتال في جميع أنحاء البلاد، يتزايد عدد المرافق الصحية التي دمرت أو تضررت من الهجمات، مما حرم الآلاف من الناس الذين يحتاجون إلى رعاية صحية عاجلة وأساسية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن "حوالي 75% من المرافق الصحية في ليبيا مغلقة أو تعمل جزئيا فقط بسبب الأزمة السياسية المستمرة، كما أن هناك نقص حاد في العاملين الصحيين".

وحذر البيان من أن "زيادة الهجمات على الرعاية الصحية تحرم الآلاف من الخدمات الصحية وتزيد من إضعاف النظام الصحي".

وطالبت منظمة الصحة العالمية مرة أخرى بأن تحترم جميع أطراف النزاع سلامة العاملين الصحيين والمرافق الصحية والإمدادات الطبية، وحرمة الرعاية الصحية بشكل عام. وقالت إن نمط الهجمات يشير إلى أن الرعاية الصحية تستهدف بشكل متعمد في منطقة النزاع، بما يعد انتهاكا كبيرا للقانون الإنساني الدولي وتجاهلا مأساويا لإنسانيتنا المشتركة.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور جعفر حسين إلى أن "مثل هذه الهجمات تشكل حالة من الغضب تهدد حياة الكثيرين في ليبيا وتحرم الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، من حقهم في الحصول على الخدمات الصحية، في الوقت الذي تشتد حاجتهم إليه.