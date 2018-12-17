تقييم دولي عن دمار التراث الثقافي في مدينة حلب

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته اليونسكو أشارت فيه إلى أن خبراءها في مجال التراث العالمي تمكنوا بفضل صور الأقمار الصناعية والمنهجية العلمية التي اتبعوها من تقييم حجم الدمار الذي لحق بالمدينة.

ويبين الكتاب المعنون "خمس سنوات من النزاع: حالة التراث الثقافي في مدينة حلب القديمة"، أن النزاع أدى إلى تدمير 10 في المائة من المباني التاريخية في مدينة حلب، وأن أضرارا متوسطة وهائلة لحقت بما يقارب نصف الأبنية التي شملها التقييم. إذ يقيم الكتاب الخسائر التي لحقت بـزهاء 518 موقعا، منها قلعة حلب والجامع الأموي الكبير اللذان يندرجان في عداد أبرز معالم المدينة الأثرية التي ترقى إلى الألفية الثانية قبل الميلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة حلب القديمة واحدة من المواقع السورية الستة التي أدرجت في قائمة اليونسكو للتراث العالمي المعرض للخطر في عام 2013.

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