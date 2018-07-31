الأمم المتحدة تحث السعودية على الإفراج عن النشطاء والمدافعين عن الحقوق

وأضافت، في مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، أن المعلومات تشير إلى أن ثمانية منهم أفرج عنهم مؤقتا إلى أن تكتمل المراجعة الإجرائية لقضاياهم.

وقالت إن أماكن وجودهم تظل غير معروفة في بعض الأحيان، كما أن هناك انعداما للشفافية في الإجراءات.

وأضافت:

"نحث حكومة السعودية على الإفراج بدون شروط عن جميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حملاتهم التي استمرت لعقود للمناداة برفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات. يتعين أن تجري أي تحقيقات بشكل شفاف، ومع الاحترام التام للحق في اتخاذ الإجراءات الواجبة. يجب أن يتمكن كل المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة عملهم المهم بدون خوف من الاضطهاد أو الانتقام."

وذكرت المتحدثة أن من بين المحتجزين حتى الآن، وفق المعلومات، هتون الفاسي المدافعة البارزة عن مشاركة النساء في الحياة المدنية في المملكة وإحدى أوائل السيدات اللاتي يحصلن على رخصة قيادة سعودية. وقد اعتقلت الفاسي بين يومي الحادي والعشرين والرابع والعشرين من يونيو/حزيران.

ومن المحتجزين أيضا المدافع عن حقوق الإنسان خالد العمير، الذي لم يتمكن أحد من الاتصال به منذ اصطحابه إلى سجن الحاير السياسي في السادس من يوليه/تموز، والناشطات في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ونوف عبد العزيز، ومايا الزهراني.

ويحتجز أيضا محامي السيدة الهذلول، إبراهيم المديميغ، البالغ من العمر 80 عاما، والناشط عبد العزيز مشعل.