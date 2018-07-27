الأمم المتحدة تهنئ الشعب الباكستاني على إجراء الانتخابات

وأشاد غوتيريش، في بيان صادر عن المتحدث باسمه، بالمفوضية الانتخابية في باكستان مشيرا إلى المبادرات الإيجابية الخاصة بالتدريب وجهود تعزيز إدماج النساء وذوي الإعاقة والمجموعات المهمشة الأخرى، بالإضافة إلى من أدلوا بأصواتهم للمرة الأولى.

وأعرب الأمين العام عن تطلعه إلى تشكيل الحكومة الجديدة، وتمنى لها النجاح في توفير مستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر لشعب باكستان.

وكانت أعمال العنف قد شابت العملية الانتخابية في باكستان، حيث أدان الأمين العام هجوما انتحاريا استهدف مركزا للاقتراع في مدينة كويتا الواقعة غربي باكستان، وتبناه تنظيم داعش.

وفي منتصف الشهر الحالي أدان الأمين العام هجوما آخر وقع في نفس المنطقة مستهدفا مسيرات سياسية ومرشحين مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.

وفي ذلك الوقت شدد أعضاء مجلس الأمن، في بيان صحفي، على أن الإرهاب بكل أشكاله وصوره يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

وأكد الأعضاء على الحاجة لتقديم مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي الأعمال الإرهابية المستنكرة إلى العدالة. وحثوا كل الدول، بما يتوافق مع التزاماتها الدولية، على التعاون بشكل نشط مع حكومة باكستان وكل السلطات المعنية بهذا الشأن.