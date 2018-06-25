نصائح لحماية الأبناء من تعاطي المخدرات

في فيديو نشره على حسابه على موقع تويتر، حدد المكتب عددا من النصائح للوالدين والأسرة من أجل حماية أبنائهم من استخدام المخدرات مستندا إلى حملة الإنصات أولا.

أولا: الإنصات إليهم، ومنحهم وقتا واهتماما بدون أي تشتيت.

ثانيا: الإطراء عليهم. الأبناء الذين يتلقون مشاعر الحنان، يقل احتمال تعاطيهم المخدرات بمقدار خمس مرات عن غيرهم.

ثالثا: وضع قواعد واضحة. كونوا هادئين عندما يخالف أبناؤكم هذه القواعد، ويتعين أن تكون عواقب ذلك واضحة ومعقولة بدون مبالغة.

رابعا: معرفة ما يفعله الأبناء. يقل احتمال تعاطي المراهقين للماريجوانا بنسبة 20%، عندما يكون الوالدان على معرفة بأماكن وجودهم.

خامسا: الانضمام إلى برنامج مخصص للوالدين. ينظم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات برامج نجحت في مساعدة آلاف الأسر بأنحاء العالم.

سادسا: شاركوا، ثقفوا أنفسكم وانشروا الرسالة. زوروا unodc.org/ListenFirst

