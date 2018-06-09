الأمم المتحدة ترحب بإعلان طالبان عن وقف جزئي لإطلاق النار

9 حزيران/يونيه 2018
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان طالبان عن وقف جزئي لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عطلة عيد الفطر. يأتي ذلك بعد الإعلان الأخير لحكومة أفغانستان عن بدء وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام خلال هذه العطلة.
جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام أشار فيه أن الأمين العام يؤمن بقوة أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع وأن التسوية السياسية وحدها هي التي يمكن أن تضع حدا للمعاناة في أفغانستان.
وحث الأمين العام في البيان جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة واعتناق عملية سلام يقودها ويمتلكها الأفغانيون. مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم شعب وحكومة أفغانستان في هذا المسعى الهام.