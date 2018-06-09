الأمم المتحدة ترحب بإعلان طالبان عن وقف جزئي لإطلاق النار

جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام أشار فيه أن الأمين العام يؤمن بقوة أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع وأن التسوية السياسية وحدها هي التي يمكن أن تضع حدا للمعاناة في أفغانستان.

وحث الأمين العام في البيان جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة واعتناق عملية سلام يقودها ويمتلكها الأفغانيون. مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم شعب وحكومة أفغانستان في هذا المسعى الهام.