مجلس الأمن الدولي ينتخب خمسة أعضاء جدد لفترة عامين

وستحل الدول المنتخبة الخمس محل بوليفيا وكازاخستان واثيوبيا وهولندا والسويد. وتعد هذه المرة الأولى لجمهورية الدومينيكان في مجلس الأمن.

وتجدد المقاعد غير الدائمة العشرة في مجلس الأمن الدولي كل ستة أشهر وتوزع بحيث تشمل خمسة مقاعد لمجموعة دول أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، ومقعدين لمجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، ومعقدين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، ومقعد واحد لمجموعة أوروبا الشرقية.

الكويت في هيئة السلام والأمن الدوليين لمدة عام آخر

وبالإضافة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وهم الصين والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة، والبلدان الخمسة المنتخبة حديثا، سيتألف المجلس أيضا من كوت ديفوار وغينيا الاستوائية والكويت وبيرو وبولندا، في الهيئة المسؤولة عن السلام والأمن الدوليين لمدة عام آخر.

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتحمل مجلس الأمن المسؤولية الأساسية عن السلم والأمن الدوليين ويتحتم على جميع الدول الأعضاء التقيد بقرارته.