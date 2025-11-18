Les villes abritent près de la moitié de la population mondiale, selon un rapport de l'ONU

Le monde s'urbanise de plus en plus. Les villes abritent désormais 45 % des 8,2 milliards d'habitants dans le monde, selon un nouveau rapport publié mardi par le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DESA).

Les villes, définies comme des agglomérations d'au moins 5 000 habitants et d'une densité d'au moins 300 personnes par kilomètre carré, sont le type d'habitat le plus courant dans 71 pays aussi divers que l'Allemagne, l'Inde, l'Ouganda et les États-Unis. Elles jouent un rôle essentiel dans la connexion entre les zones rurales et les grandes villes, en offrant des services essentiels et en soutenant les économies locales.

Les villes au coeur du futur

Les données du rapport montrent que le nombre total de villes dans le monde a plus que doublé entre 1975 et 2025. Les projections indiquent que d'ici 2050, leur nombre pourrait passer de 12 000 à 15 000, soit une augmentation de 25 %. La plupart ont une population inférieure à 250 000 habitants.

Le nombre de mégapoles, soit les zones urbaines comptant 10 millions d'habitants ou plus, a quadruplé, passant de 8 en 1975 à 33 en 2025. Plus de la moitié d'entre elles se trouvent aujourd’hui en Asie. Malgré leur importance, le rapport révèle que les petites et moyennes villes abritent au total plus d'habitants que les mégapoles et grandissent plus rapidement que ces dernières, en particulier en Afrique et en Asie.

Le rapport note également que le nombre de personnes vivant dans les villes a plus que doublé depuis 1950, où seulement 20 % des 2,5 milliards d'habitants de la planète étaient des citadins.

Mais toutes les villes ne sont pas en plein essor démographique. Certaines, parfois très grandes, comme la capitale mexicaine ou Chengdu, en Chine, ont connu un déclin de leur population au cours de la dernière décennie.

La place toujours importante de la ruralité

Les zones rurales restent aujourd'hui le type d'habitat le plus répandu dans 62 pays, contre 116 en 1975.

D'ici 2050, ce nombre devrait encore diminuer à 44 pays. Les zones rurales dominent encore dans certains pays d'Europe, notamment en Autriche, en Finlande et en Roumanie, ainsi que dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, tels que la République centrafricaine, le Tchad, ou le Mozambique. Cette dernière région est la seule dans le monde qui voit toujours croître significativement sa population rurale.

L’urbanisation comme force

« Alors que les gouvernements se réunissent à la COP 30 pour faire progresser les engagements mondiaux en matière de climat, les Nations Unies soulignent le rôle central de l'urbanisation dans le développement durable et la résilience climatique », a déclaré Li Junhua, le chef de DESA, le département à l’origine du rapport.

« L'urbanisation est une force déterminante de notre époque. Lorsqu'elle est gérée de manière inclusive et stratégique, elle peut ouvrir la voie à des transformations en matière d'action climatique, de croissance économique et d'équité sociale » a-t-il ajouté.

L’étude se présente comme une base de données essentielle pour les décideurs politiques, urbanistes et chercheurs qui œuvrent à la conception d'un avenir urbain durable, inclusif et résilient.