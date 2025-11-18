Gaza : la résolution adoptée par le Conseil de sécurité est une « étape importante », estime Guterres

Le chef de l'ONU souligne qu’il est important de continuer à avancer vers la deuxième phase du plan américain, qui mènera à un processus politique visant à parvenir à une solution à deux États entre Israël et les Palestiniens, a précisé son porte-parole dans une note à la presse publiée lundi soir.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté lundi un projet de résolution présenté par les États-Unis approuvant le plan du Président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre dans l’enclave palestinienne et autorisant la mise en place d’une force internationale de stabilisation.

« Il est désormais essentiel de traduire cette dynamique diplomatique en mesures concrètes et urgentes sur le terrain », a déclaré M. Guterres.

L’ONU est déterminée à s’acquitter des tâches qui lui sont confiées dans la résolution, à intensifier l’aide humanitaire afin de répondre aux besoins des civils à Gaza et à appuyer tous les efforts visant à faire passer les parties à la phase suivante du cessez-le-feu, a ajouté son porte-parole.

© WFP/Maxime Le Lijour Un enfant aide à remonter la tente de sa famille après son effondrement lors des fortes pluies à Gaza.

Pour davantage de camions, de couloirs et d’accès

De leur côté, des agences humanitaires se plaignent du fait que, malgré des « avancées majeures » plus d’un mois après le cessez-le-feu, elles ne parviennent toujours pas à acheminer suffisamment d’aide à Gaza pour répondre aux besoins de centaines de milliers de personnes déplacées et traumatisées par deux années de guerre.

« Nous parvenons à acheminer davantage d’aide, mais ce n’est pas suffisant », a ainsi affirmé mardi Ricardo Pires, porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), lors d’une conférence de presse à Genève.

« En ce qui concerne les nouveaux développements, la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU et l’amélioration de l’accès à l’aide, c’est absolument quelque chose que nous allons demander. Cela fait partie de l’accord et nous avons besoin de voir s’ouvrir davantage de couloirs humanitaires. Nous avons besoin de voir arriver davantage d’aide, davantage de camions, davantage de couloirs, et encore une fois, davantage d’accès », a-t-il insisté.

Comme de nombreuses autres agences, l’UNICEF affiche son optimisme quant à l’amélioration de la situation grâce au plan de paix. Mais l’agence note que tout nouveau plan ou cadre doit vraiment placer les enfants au centre de ses préoccupations. « Un plan qui donne la priorité aux enfants jette les bases d’une paix durable, de la dignité et d’opportunités pour la population de Gaza ».

Une réalité qui reste tragique

En attendant, la réalité sur le terrain « reste tragique ». La situation des enfants et des familles à Gaza est toujours « catastrophique et extrêmement grave », selon l’UNICEF.

Avec la baisse des températures, qui créent de nombreuses difficultés pour une population déjà épuisée par deux ans de conflit, les pluies torrentielles et les inondations ont aggravé les souffrances, notamment pour les milliers de déplacés qui vivent dans des abris de fortune. L’UNICEF estime que 17.000 familles ont été touchées au cours des trois ou quatre derniers jours.

« Nous sommes témoins d’histoires déchirantes de familles désespérées qui se sentent complètement perdues et épuisées après que leurs tentes ont été inondées. La plupart d’entre elles ont été déplacées à plusieurs reprises et ont tout perdu au cours des deux dernières années. Leurs biens, leurs maisons, leurs proches ».

« Lorsque les enfants dorment dans des tentes inondées sans vêtements chauds ni literie sèche, que beaucoup d’entre eux ne reçoivent pas l’alimentation nécessaire, qu’ils ont une immunité très faible et qu’ils sont déjà traumatisés par le conflit, l’hiver devient extrêmement dangereux », a fait valoir M. Pires.