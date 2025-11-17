Vote au Conseil de sécurité sur la création d'une nouvelle force à Gaza : ce qu'il faut savoir

La proposition, s'appuyant sur le plan de paix américain en 20 points, vise à rétablir la sécurité, à garantir l'accès humanitaire et à amorcer un processus durable de reconstruction et de réforme institutionnelle de l'enclave après deux années de conflit dévastateur entre Israël et le Hamas.

Un projet de résolution concurrent, présenté par la Russie, est également en cours d'examen, mais on ignore encore si le Conseil se prononcera sur ce texte ce lundi après-midi.

Contenu du texte américain

UN Photo/Eskinder Debebe Réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient. Le Coordonnateur résident et humanitaire des Nations Unies, Ramiz Alakbarov (à l'écran), informe les membres du Conseil.

Le texte américain prévoit la création d'une Force internationale de stabilisation (FIS) travaillant avec Israël et l'Égypte, avec un mandat initial de deux ans.

Ses responsabilités incluraient la sécurisation des frontières de Gaza, la protection des civils, la facilitation de l'aide humanitaire, le soutien à la formation et au déploiement d'une force de police palestinienne reconstituée, et la supervision de la mise hors service définitive des armes détenues par le Hamas et d'autres groupes armés dans l'enclave.

Le texte indique également que les forces israéliennes se retireraient complètement une fois la sécurité et le contrôle opérationnel du territoire rétablis.

Un mécanisme de gouvernance transitoire, le Conseil de paix – présidé par le Président américain Donald Trump dans le cadre du plan de paix américain qui a servi de base au cessez-le-feu du 8 octobre – serait mis en place pour coordonner la planification en matière de sécurité, d'aide humanitaire et de reconstruction.

Ce mécanisme guiderait Gaza vers une autorité palestinienne réformée. Le projet de résolution esquisse une voie vers l'autodétermination palestinienne et, à terme, la création d'un État, liée à une gouvernance responsable et à des étapes clés de la reconstruction.

Importance de la résolution

Si elle est adoptée, la résolution conférerait un cadre juridique international à une mission de sécurité multinationale, jugé nécessaire par les pays susceptibles de fournir des troupes et les donateurs. Aucune présence de maintien de la paix des Nations Unies n'est envisagée.

Interrogé récemment sur le déploiement d'une force internationale à Gaza, le Secrétaire général de l’ONU António Guterres a insisté sur la nécessité d'un mandat onusien. « Nous estimons que toute entité créée à Gaza doit bénéficier de la légitimité d'un mandat du Conseil de sécurité », a-t-il dit

Le vote au Conseil pourrait marquer une transition décisive du conflit actif à la stabilisation et à la reconstruction, en combinant des garanties de sécurité à des réformes de la gouvernance et des services.

Il met également à l'épreuve la capacité du Conseil à s'entendre sur un cadre post-conflit pour Gaza à un moment diplomatique critique, dans un contexte de besoins humanitaires persistants et de tensions régionales exacerbées.

Washington aurait averti que si le Conseil n'agit pas immédiatement, cela pourrait entraîner une reprise des affrontements et l'effondrement du fragile cessez-le-feu.

Points à suivre :