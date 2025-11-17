Gaza : les humanitaires confrontés à un casse-tête logistique

Le Programme alimentaire mondial (PAM) relève « des suspensions de couloirs, des refus arbitraires et un manque d’accès persistant aux points de passage au nord ».

L’agence note que les voies d’accès à l’intérieur de Gaza sont limitées à un corridor étroit, et « les articles essentiels continuent d’être refusés ou retardés ». « L’aide transite principalement par deux points de passage : Karam Abu Salem/Kerem Shalom (KS) et Kissufim », souligne le PAM dans son dernier rapport publié lundi.

De plus, la fermeture de la route de Salah ad-Din a contraint les convois à emprunter les routes encombrées de Philadelphia et d’Al-Rasheed, ce qui augmente « les risques pour la sécurité et l’exposition au pillage ».

En dépit de ces contraintes logistiques, l'agence onusienne a pu décharger, entre le 1er et le 10 novembre, près de 490 camions (près de 9.400 tonnes de nourriture) aux points de passage via les différents corridors. À l’intérieur de Gaza, 882 camions du PAM, transportant plus de 14.200 tonnes d’aide alimentaire, ont été réceptionnés.

Garantir un accès ininterrompu

Le document ajoute que plus de 1,27 million de repas ont été préparés et distribués chaque jour par 23 partenaires gérant 194 cuisines communautaires.

Selon un décompte effectué le 10 novembre dernier, le PAM a atteint près de 240.000 personnes, fournissant deux colis alimentaires par famille, ce qui ne couvre qu’environ 50 % des besoins caloriques quotidiens.

« Bien que les produits soient disponibles dans les couloirs, les contraintes d’accès et les retards ont limité les distributions à environ la moitié du rythme prévu », regrette toutefois l’agence onusienne.

Dans le cadre de la prévention de la malnutrition, de l’aide a été fournie à 82 sites actifs, tandis que des services de traitement ont été dispensés dans 26 sites.

Plus largement, le PAM indique disposer des denrées alimentaires, des systèmes et des équipes nécessaires pour assurer une distribution à grande échelle. « Ce qu’il faut maintenant, c’est un cessez-le-feu durable qui garantisse un accès humanitaire ininterrompu », a insisté l’agence onusienne, rappelant sa capacité à augmenter l’aide fournie aux Gazaouis.

« Le PAM peut nourrir jusqu’à 1,6 million de personnes pendant trois mois grâce à une aide alimentaire d’urgence à grande échelle, tout en soutenant la reprise des systèmes alimentaires et en rétablissant la dignité grâce à des paiements numériques », conclut l’agence, relevant avoir sécurisé de nouveaux espaces d’entreposage, agrandi les réserves de carburant à Gaza et déblayé les décombres et les routes afin d’améliorer la circulation des marchandises vitales.