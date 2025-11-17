EN DIRECT - Débat au Conseil sur le lien entre insécurité alimentaire et conflits

Le Conseil de sécurité est le cadre d'un débat, lundi, sur le lien entre insécurité alimentaire et conflits, en présence de la Vice-Secrétaire générale de l’ONU, Amina Mohammed, une responsable des affaires humanitaires, Joyce Msuya, l'envoyé spécial de l’Union africaine (UA) pour l'alimentation, Ibrahim Assane Mayaki, et l'économiste en chef de l'Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Maximo Torero Cullen. Le direct est assuré par la Section de la couverture des réunions de l’ONU.