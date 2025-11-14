Ukraine : huit morts dans l’une des attaques russes les plus massives depuis le début de la guerre

Selon les autorités ukrainiennes, la salve a mêlé drones et missiles, visant des infrastructures énergétiques, des immeubles d’habitation et des bâtiments administratifs. Le président du pays, Volodymyr Zelensky, a affirmé dans la presse que les forces russes avaient utilisé 430 drones et 18 missiles, tandis que la défense aérienne ukrainienne procédait à des ripostes et à des interceptions.

Les débris des engins abattus ont ravagé une école, un établissement médical et plusieurs immeubles résidentiels dans neuf quartiers de cette ville de près de trois millions d’habitants. Le chef de l’État a ajouté que l’ambassade d’Azerbaïdjan avait également été touchée par les débris d’un missile Iskander.

Une condamnation ferme de l'ONU

À New York, le Secrétaire général des Nations Unies a « fermement condamné » ces frappes meurtrières massives, rappelant qu’elles ont aussi « fait de nombreux blessés ». Dans une déclaration publiée par son porte-parole, António Guterres souligne que les attaques visant des civils et des infrastructures civiles sont « inacceptables », « violent le droit international humanitaire » et « doivent cesser immédiatement ». Il rappelle « le principe de l’inviolabilité des locaux diplomatiques ».

Le chef de l'ONU réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, première étape vers une paix « juste, globale et durable » qui respecte pleinement la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, « à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues ».

Civils frappés en pleine nuit

Sur X, Matthias Schmale, coordinateur humanitaire de l’ONU en Ukraine, a lui aussi réagi à l'attaque : « Je condamne les dommages massifs causés aux civils par ces frappes, qui détruisent des infrastructures essentielles alors que l'hiver approche », a-t-il écrit, rappelant que les civils et leurs infrastructures « ne doivent pas être des cibles ».

L’UNICEF a signalé que deux enfants de 7 et 10 ans figuraient parmi les blessés graves. L’agence a également relayé le témoignage de Viacheslav, dont la maison a été soufflée, tandis que ses voisins ont péri dans l'explosion : « Il y a d'abord eu un grondement, qui s'est amplifié, puis tout a explosé. Nos fenêtres ont volé en éclats. J'ai eu très peur ».

Alors que le conflit continue de dévaster le pays, 12,7 millions d’Ukrainiens, soit plus d'un tiers de la population, ont besoin cette année d’une assistance humanitaire pour survivre.