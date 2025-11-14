L’ONU condamne les attaques de colons israéliens masqués en Cisjordanie occupée

Le bureau des droits humains de l’ONU a fermement condamné, vendredi, les attaques menées ces derniers jours par des groupes de colons israéliens masqués en Cisjordanie occupée. Jugeant ces images « révoltantes », le Haut-Commissariat aux droits de l’homme y voit le signe d’une recrudescence plus large des violences visant les Palestiniens.

Selon l’organisation, plusieurs personnes ont été blessées lors de ces assauts, qui ont notamment visé une usine laitière, des camions de livraison et des habitations. Le mois d’octobre a enregistré davantage d’attaques de colons que n’importe quel autre mois depuis 2006, soit plus de 260 incidents recensés.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, le 7 octobre 2023, les forces de sécurité israéliennes et des colons ont tué au moins 1 017 Palestiniens en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, dont 221 enfants. Ce bilan n’inclut pas les Palestiniens décédés en détention israélienne. Sur la même période, 59 Israéliens ont été tués lors d’attaques palestiniennes, d’attaques présumées ou d’affrontements armés.

Parmi les dernières victimes figure un garçon palestinien de 13 ans, Aysam Jihad Labib Naser, mort mardi après avoir inhalé des gaz lacrymogènes tirés par les forces de sécurité israéliennes alors que des colons attaquaient des habitants en pleine récolte des olives, à Beita, près de Naplouse, dans le nord du territoire occupé.

Intensification des démolitions, déplacements forcés et expansion des colonies

Cette flambée de violences intervient alors que les autorités israéliennes intensifient les démolitions de maisons, saisies de biens, arrestations et restrictions de mouvement, parallèlement à la poursuite de la construction de colonies et d’avant-postes. L’ONU fait également état du déplacement forcé de milliers de Palestiniens par des colons ou par l’armée.

Pour le bureau des droits humains, le déplacement permanent de Palestiniens à l’intérieur du territoire occupé équivaut à un transfert illégal relevant d’un crime de guerre.

« Le transfert par Israël d’une partie de sa propre population civile dans le territoire qu’il occupe constitue également un crime de guerre », a rappelé à Genève Thameen Al-Kheetan, porte-parole du Haut-Commissariat.

M. Al-Kheetan souligne en outre que la revendication par Israël de souveraineté sur la Cisjordanie et l’annexion de portions du territoire violent le droit international ainsi que le droit du peuple palestinien à l’autodétermination.

Le Haut-Commissariat a appelé à cesser les attaques contre des Palestiniens et leurs biens et à traduire en justice les responsables. Le porte-parole conclut : « Israël doit cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation et en évacuant tous les colons des territoires palestiniens occupés ».