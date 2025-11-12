À la COP30, un groupe de pays déclare la guerre à la désinformation climatique

Alors que les négociateurs réunis à Belém, au Brésil, s’efforcent d’arracher des avancées à la 30ᵉ Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP30), une autre menace plane sur leurs travaux : la désinformation climatique, devenue un obstacle majeur à la mobilisation mondiale.

Dès l’ouverture, lundi, le président Luiz Inácio Lula da Silva avait donné le ton, appelant à faire de la COP30 « une nouvelle défaite pour les négationnistes du climat ».

12 pays s’engagent pour l’intégrité de l’information

Mercredi, 12 États – dont la France, l’Allemagne, le Canada et le Brésil – ont signé la Déclaration sur l’intégrité de l’information en matière de changement climatique. Le texte appelle à lutter contre les contenus mensongers diffusés en ligne et à mettre fin aux attaques visant journalistes, scientifiques et chercheurs diffusant des données vérifiées.

L’annonce a été faite dans le cadre de l’Initiative mondiale pour l’intégrité de l’information sur le changement climatique, portée par le gouvernement brésilien, le département de la communication de l’ONU et UNESCO – l'agence onusienne chargé de promouvoir la science. João Brant, secrétaire brésilien aux politiques numériques, a salué une volonté commune de « créer une vague de vérité ».

Une menace pour les négociations

« La désinformation, portée par des visions obscurantistes, alimente l’extrémisme politique et met des vies en danger », a prévenu Frederico Assis, envoyé spécial de la COP30 pour l’intégrité de l’information. Selon lui, elle pourrait « affecter et compromettre tous les volets du processus de la COP – qu’il s’agisse des négociations diplomatiques, du programme d’action ou des mobilisations ».

Il s’inquiète notamment des algorithmes qui amplifient les contenus « complotistes et manipulateurs », diffusés à l’aide de « tactiques sophistiquées ». Sa mission : maintenir la question au cœur du débat public et mobiliser responsables politiques, religieux et sociaux, mais aussi médias et société civile.

Décrypter les mécanismes de la désinformation

Pour la première fois, la question de l’intégrité de l’information figure à l’ordre du jour officiel d’une COP. Guilherme Canela, directeur à l’UNESCO pour l’inclusion et la transformation numériques, y voit une étape majeure.

« Nous savons encore très peu de choses sur ce qui se cache derrière ce phénomène », explique-t-il. « Qui finance ces publications ? Pourquoi se propagent-elles plus vite que d’autres ? Si nous ne comprenons pas ces mécanismes, il est très difficile de concevoir des stratégies efficaces ».

Le Fonds mondial pour l’intégrité de l’information sur le changement climatique, créé dans le cadre de l’initiative, a déjà reçu 447 propositions provenant d’une centaine de pays. Doté d’un financement initial d’un million de dollars versé par le Brésil, il soutient une première série de projets – dont près des deux tiers dans les pays en développement.

Pour M. Canela, il est « très encourageant de voir le sujet adopté avec autant de force à la COP30 ».

« Les récits changent de visage »

Sur les réseaux sociaux, la bataille est quotidienne. Maria Clara Moraes, militante numérique et partenaire de l'initiative onusienne Verified de lutte contre la désinformation , cofondatrice de la plateforme Marias Verdes suivie par plus de 500 000 personnes sur TikTok, décrit une désinformation « hautement organisée » et « soutenue par des forces puissantes, notamment l’industrie des combustibles fossiles ».

Les arguments, dit-elle, se renouvellent sans cesse. « Il existe plusieurs formes de désinformation. L’une des plus insidieuses consiste à affirmer qu’il est trop tard – qu’on ne peut plus rien faire, ou que des événements comme la COP30 ne servent à rien. [...] Nous devons sans cesse réaffirmer la valeur du multilatéralisme et l’importance d’espaces comme celui-ci ».

L’espoir porté par la jeunesse

En produisant du contenu sur la durabilité et les données scientifiques, Maria Clara observe une prise de conscience croissante de l’urgence climatique. « Les jeunes générations représentent une immense source d’espoir et d’optimisme », estime-t-elle.

Elle plaide pour des « micro-révolutions » : ces gestes du quotidien qui, multipliés, peuvent amorcer les grandes transformations nécessaires à la transition écologique.