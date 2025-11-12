Naufrage au large de la Libye : 42 migrants portés disparus

« Le 8 novembre, les autorités libyennes ont mené une opération de recherche et de sauvetage à la suite du naufrage [...] près du champ pétrolier d’Al Buri », a indiqué mercredi l’agence onusienne.

D’après les rescapés, l’embarcation transportait 47 hommes et 2 femmes : « Environ six heures après le départ, de fortes vagues ont provoqué une panne de moteur, faisant chavirer le bateau et projetant tous les passagers par-dessus bord », a rapporté l’OIM.

Après avoir dérivé en mer pendant six jours, seuls sept hommes – quatre Soudanais, deux Nigérians et un Camerounais – ont été secourus. Les disparus seraient majoritairement originaires du Soudan (29), mais aussi de Somalie (8), du Cameroun (3) et du Nigéria (2).

Une route toujours meurtrière

À leur arrivée à terre, les survivants ont reçu des soins médicaux, de l’eau et de la nourriture de la part des équipes de l’OIM. Ce naufrage, survenu quelques semaines après d’autres drames au large de Surman et de Lampedusa, illustre une fois encore la dangerosité de la route migratoire centrale vers l’Europe.

D’après le projet « Migrants disparus », plus de 1 000 migrants ont déjà péri ou disparu cette année en Méditerranée centrale. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) dénombre, pour l’ensemble des routes méditerranéennes et atlantiques, plus de 1 700 morts ou disparus depuis janvier, tandis que 135 000 personnes ont réussi à atteindre l’Europe.

Depuis 2014, environ 33 000 migrants ont trouvé la mort ou ont disparu en Méditerranée, selon l’OIM. « Avec ce dernier naufrage, le total a encore augmenté, renforçant ainsi la nécessité urgente de renforcer la coopération régionale, d’élargir les voies de migration sûres et régulières et de mettre en place des opérations de recherche et de sauvetage plus efficaces », a conclu l’agence basée à Genève.