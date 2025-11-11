Soudan du Sud : comprendre la crise dans la plus jeune des nations

Le premier vice-président Riek Machar (à gauche), le président Salva Kiir (au centre) et le second vice-président James Wani Igga.

Ces clivages, instrumentalisés par le pouvoir comme par l’opposition, ont façonné les alliances militaires et nourri les cycles de vengeance qui continuent de miner la cohésion nationale.

Leur rivalité a aussi une dimension ethnique : M. Kiir appartient à la communauté dinka, M. Machar à celle des nuer .

L’antagonisme entre les deux hommes plonge ses racines dans les divisions du mouvement de libération sud-soudanais , à l’époque où le territoire luttait encore pour se détacher du Soudan.

Le président Salva Kiir dirige le pays depuis son indépendance en 2011. Son adversaire de toujours, Riek Machar , est chef de l’opposition et premier vice-président du pays.

Après l'euphorie des débuts, le pays bascule rapidement dans la guerre civile.

Le jour de l’indépendance, le Conseil de sécurité déploie la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) , chargée d’appuyer la sécurité et la consolidation de la paix du nouvel État.

Un référendum d’autodétermination, en janvier 2011 , largement remporté par le « oui », consacre la sécession.

Son indépendance du Soudan voisin découle de l’accord de paix signé en 2005, qui met fin à deux longues guerres civiles soudanaises entre le nord et le sud (1955-1972 ; 1983-2005).

Né le 9 juillet 2011 , le Soudan du Sud est la plus jeune nation du monde .

Des filles se lavent à un point d'eau, dans un camp pour personnes déplacées à Bentiu, au Soudan du Sud.

Un premier accord signé en 2015 s’effondre. Ce n’est qu’en septembre 2018 qu’un nouvel accord met fin au conflit et ouvre la voie à un gouvernement d’union, formé en 2020, avec M. Kiir pour président et M. Machar pour vice-président .

Selon l’ONU, le conflit aurait fait près de 400 000 morts et provoqué le déplacement de plus de 4 millions de personnes, soit un tiers de la population .

La guerre qui en découle est d’une extrême brutalité : massacres ethniques, viols systématiques, villages incendiés .

En décembre 2013, des combats éclatent dans la capitale, Juba , entre les forces loyales au président et celles fidèles au vice-président.

En février, des combats meurtriers éclatent dans l’État du Haut-Nil, dans le nord-est, entre les forces gouvernementales fidèles à M. Kiir et l’« Armée », une milice communautaire nuer accusée par le président d’agir en concertation avec M. Machar.

À Juba, plusieurs responsables de l’opposition sont arrêtés. En mars, Riek Machar est placé en résidence surveillée, puis inculpé en septembre pour trahison, meurtre et crimes contre l’humanité. L’opposition dénonce une instrumentalisation politique.

Depuis la situation politique et sécuritaire se dégrade. De nouveaux affrontements meurtrier dans le nord confirment la fragilité du cessez-le-feu.

Pour l'ONU, l’accord de 2018 demeure la seule voie vers la stabilité. Mais il est mis à mal par les violations du cessez-le-feu, les arrestations d’opposants et les décisions unilatérales du pouvoir.

Les élections prévues en 2026 semblent de plus en plus illusoires : la réforme constitutionnelle stagne, les forces armées restent divisées et la méfiance entre camps s’accroît.