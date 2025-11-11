L'agence a lancé un appel de fonds urgent en vue de collecter au moins 35 millions de dollars pour aider les familles déplacées et les rapatriés à faire face au froid. Ces fonds permettront notamment « de réparer les maisons bombardées, d’isoler les habitations, de fournir de la chaleur et des couvertures aux enfants et aux personnes âgées, et d’acheter des médicaments et des repas chauds », précise le HCR.

Il rappelle qu’avec 80 dollars, il est possible de fournir « un kit thermique rapide pour aider les Ukrainiens à rester au chaud ». En Afghanistan, 30 dollars suffisent pour un bukhary, un poêle traditionnel, tandis qu’au Liban et en Syrie, 120 et 181 dollars permettent d’équiper une famille pour l’hiver. Mais les budgets humanitaires sont désormais « tendus à l’extrême ».

« L’aide que nous apportons cet hiver sera bien moindre », avertit Dominique Hyde, directrice des relations extérieures du HCR, de retour de Syrie et de Jordanie. « Alors que les températures chutent dans l’hémisphère nord, les fonds humanitaires diminuent également ». Selon l’agence, les coupes budgétaires risquent de priver 750 000 personnes d’une aide vitale : couvertures, matelas, vêtements d’hiver, lampes solaires ou ustensiles de cuisine.

Des retours fragiles au Moyen-Orient et en Asie centrale

Au Moyen-Orient, plus d’un million de Syriens sont rentrés depuis la chute du régime d’Al-Assad, souvent pour retrouver des maisons détruites et des infrastructures à l’abandon.

En Afghanistan, où les températures descendent déjà en dessous de zéro, neuf habitants sur 10 vivent dans la pauvreté.

Plus de 2,2 millions de personnes sont revenues du Pakistan et d’Iran cette année « les mains vides et sans perspective », selon le HCR.

Ukraine : l’hiver le plus rude depuis le début de la guerre

En Ukraine, c’est le quatrième hiver de guerre totale. Les attaques russes continues sur les infrastructures énergétiques aggravent les pénuries d’électricité, de gaz et d’eau, alors que les températures peuvent atteindre - 20 °C. Les familles déjà éprouvées par des années de violences font face à « une saison particulièrement rude », souligne le HCR.

Face à cette situation, l’agence juge « crucial » le soutien des donateurs privés pour financer les besoins essentiels et « rendre la vie de nombreuses personnes un peu plus supportable ».