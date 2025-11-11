Gaza : la campagne de vaccination se déroule sans incident sécuritaire, selon l’UNICEF

« Aucun incident sécuritaire, aucune attaque ni aucun bombardement n’ont été signalés qui auraient pu affecter la campagne », a souligné le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), relevant toutefois que « le succès de la campagne dépend du maintien du cessez-le-feu et de la protection de l’accès humanitaire et des familles ».

Les agences de l’ONU ont entamé, dimanche, le lancement d’une campagne intégrée de vaccination, de suivi nutritionnel et de contrôle de la croissance des enfants dans la bande de Gaza.

L’initiative vise à atteindre 44.000 enfants privés de soins essentiels depuis le début de la guerre. La campagne se déroulera en trois phases (la première phase ayant lieu du 9 au 18 novembre). L’ONU espère lancer les phases 2 et 3 en décembre prochain et janvier 2026.

Manque de seringues

Avant la guerre, Gaza avait un taux de couverture vaccinale de 98 % et comptait 54 sites de vaccination ; aujourd’hui, ce taux est tombé en dessous de 70 %, un seuil critique pour atteindre l'immunité collective, et 31 centres de vaccination ont été détruits ou endommagés.

Si aucun incident sécuritaire n’est signalé, l’UNICEF note que « le plus grand problème » auquel il est confronté est de faire entrer des seringues et des réfrigérateurs solaires, achetés il y a plusieurs mois.

« Nous avons acheté 1,6 million de seringues, dont la grande majorité se trouve encore à l’extérieur de Gaza. Les seringues AD (« seringues à auto-inactivation ») et d’autres fournitures essentielles sont bloquées ou en attente de dédouanement depuis août 2025. Les seringues et les réfrigérateurs à énergie solaire (SDD) sont considérés comme des produits « à double usage » par Israël », a déclaré lors d’un point de presse régulier de l’ONU à Genève, Ricardo Pires, porte-parole de l’UNICEF.

Les défis persistent malgré l'intensification de l’aide humanitaire

Au moins 938.000 bouteilles de lait maternisé prêt à l’emploi (RUIF) sont également bloquées à la frontière depuis le mois d’août.

« Des articles essentiels tels que les kits de maternité sont retenus, et le personnel sur le terrain a du mal à expliquer les restrictions aux communautés touchées après le cessez-le-feu », a regretté M. Pires.

D’autres articles essentiels continuent d’être refusés par les autorités israéliennes, notamment les pièces de rechange pour les camions-citernes, le matériel de traitement et de purification de l’eau, les générateurs à haute puissance ainsi que les kits éducatifs, qui ne sont pas autorisés à entrer dans la bande de Gaza depuis de nombreux mois.

Dans certaines zones, l’ONU et ses partenaires humanitaires doivent encore coordonner chaque mouvement à l’avance avec les autorités israéliennes.

Malgré ces défis logistiques, l’UNICEF indique avoir collecté en moyenne plus de 3.900 palettes par semaine (soit une hausse d’environ 260 % par rapport aux semaines précédant le cessez-le-feu).

Selon le tableau de bord 2720 de l’ONU, suit tous les mouvements d'aide humanitaire enregistrés par les Nations Unies à Gaza depuis le 19 mai 2025, l’UNICEF a collecté 550 camions d’aide à l’intérieur de Gaza entre le 12 octobre et le 10 novembre, juste derrière le Programme alimentaire mondial (PAM) qui en a collecté 1.869.

