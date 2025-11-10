Plus de 3 millions de Syriens sont retournés chez eux depuis la chute d’Al-Assad (HCR)

Après 14 ans de guerre civile en Syrie et la chute d’Al-Assad en décembre 2024, les premiers mois de l’année ont vu un nombre croissant de Syriens retourner dans leur pays. Selon le HCR, au 8 novembre, plus de 3,1 millions de réfugiés et de déplacés internes étaient rentrés en Syrie.

Parmi eux, plus de 1,9 million de personnes déplacées à l’intérieur du pays sont retournées dans leur lieu d’origine ou leur lieu de retour prévu, dont plus d’un million provenant de sites de déplacés dans le nord du pays. Environ sept millions de personnes demeurent déplacées à l’intérieur de la Syrie.

Développements politiques et amélioration de la sécurité

Plus de 1,2 million de réfugiés syriens ont regagné leur pays depuis le 8 décembre 2024, la plupart revenant de Turquie, suivie du Liban et de la Jordanie, et dans une moindre mesure d’Iraq, d’Égypte et d’autres pays hors de la région.

Le HCR indique que les principales raisons de retour restent inchangées : développements politiques, amélioration de la sécurité, regroupement familial ou nécessité d’assister à des événements familiaux. La nostalgie du pays, le désir de récupérer des biens et la nécessité de travailler figurent parmi d’autres raisons citées. Une petite partie invoque également des difficultés économiques ou des problèmes de logement dans le pays d’asile.

Le ministre de l’Intérieur turc, Ali Yerlikaya, a annoncé le 1er novembre que depuis le 8 décembre 2024, 550.000 Syriens étaient volontairement retournés en Syrie, ajoutant que le nombre cumulé de retours volontaires depuis 2016 avait atteint 1,29 million.

362.000 Syriens sont rentrés du Liban en 2025

La majorité des rapatriés se dirigent vers les provinces du nord de la Syrie, Alep, Idleb, Damas et Hama étant parmi les destinations les plus courantes.

Plus de 167.000 réfugiés enregistrés auprès du HCR sont revenus de Jordanie depuis le 8 décembre 2024.

Entre le 8 décembre 2024 et le 30 octobre 2025, plus de 6.500 réfugiés et demandeurs d’asile sont rentrés d’Iraq.

Au Liban, plus de 362.000 réfugiés sont retournés en Syrie. Dans le même temps, plus de 25.000 Syriens ont été recensés comme restant à Akkar et dans le nord depuis mars 2025.

Selon les autorités libanaises, le pic d’arrivées a atteint près de 40.000 personnes en juin. Au 31 octobre, le programme de réduction des risques de catastrophe (RRC) dans la Bekaa fait état de 81.000 nouveaux arrivants, dont 29.000 résidant dans 156 sites collectifs, parmi lesquels un petit nombre de Libanais ayant résidé auparavant en Syrie.

UNHCR/Antwan Chnkdji Le HCR continue de soutenir les familles qui retournent dans les zones rurales d'Alep en leur fournissant des articles de première nécessité (Archives).

Jusqu’à 3,5 millions de retours attendus d’ici fin 2025

Afin de répondre aux besoins les plus urgents, le HCR poursuit la distribution de son aide financière au retour et à la réintégration, dont ont bénéficié plus de 45.000 rapatriés.

À l’approche de l’hiver, l’agence a intensifié la distribution d’articles non alimentaires de première nécessité à plus de 17.000 familles déplacées et rapatriées. À Alep, Homs, Hama, Qamishli, Sweida, Dar’a, Quneitra et dans la campagne de Damas, des kits d’hiver ont également été distribués.

Selon le HCR, d’ici la fin de l’année, 1,5 million de Syriens venant de l’étranger et 2 millions de déplacés internes pourraient retourner chez eux. Malgré ces retours, plus de 13 millions de Syriens restent réfugiés hors du pays ou déplacés internes.