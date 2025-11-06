Ouragan Melissa en Haïti : la sécurité alimentaire s’est fortement détériorée

« Alors que les évaluations sont en cours, le suivi mobile indique que 40 % des ménages des communes les plus touchées ont désormais un faible score de consommation alimentaire, soit une augmentation de 20 % depuis la catastrophe », a indiqué dans son dernier rapport le Programme alimentaire mondial (PAM).

Selon l’agence onusienne basée à Rome, la proportion de familles recourant à des stratégies d’adaptation négatives de haut niveau est également passée de 9 % à 16 %.

En outre, les pertes agricoles sont dévastatrices : jusqu’à 90 % de la production détruite dans certaines régions, aggravant la crise pour les communautés déjà touchées de manière aigüe par l'insécurité alimentaire.

1,25 million de personnes touchées dans 59 communes

Plus largement, l’ouragan a provoqué une grave crise humanitaire en Haïti, touchant environ 1,25 million de personnes dans 59 communes, dont 360 000 personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë résidant dans les zones les plus gravement touchées.

Sur le terrain, les agences intensifient leurs réponses. Le gouvernement ayant déclaré l’état d’urgence pour une durée de trois mois, le PAM s'active par le biais d’une aide alimentaire, d’un service aérien renforcé et d’un soutien logistique.

Près de 13 000 personnes ont ainsi reçu une aide alimentaire d’urgence, combinant des fournitures pour les abris/cuisines communautaires et les premières distributions de rations en nature.

© WFP Haiti Des femmes en Haïti transportent de la nourriture distribuée par le PAM (Archives)

Les efforts d’aide

Le PAM intensifie les distributions de rations alimentaires en nature pour 15 jours aux ménages les plus touchés, avec l’objectif d’atteindre près de 200 000 personnes. L’agence prévoit le même objectif mensuel pour l’aide en espèces lorsque les marchés fonctionneront.

Hier mercredi, une équipe des agences humanitaires de l’ONU s’est rendue dans la commune de Petit-Goâve afin de discuter des moyens de renforcer la coordination avec les autorités locales et les partenaires. Cette commune dans le département de l’Ouest a enregistré le plus grand nombre de victimes de l’ouragan.

L’ouragan Melissa a dévasté le sud d’Haïti, faisant des victimes, provoquant des déplacements de population, endommageant les infrastructures et perturbant les marchés et l’accès routier. Selon les autorités, 43 personnes avaient perdu la vie, dont 25 dans la seule ville de Petit-Goâve. Des dizaines d’autres sont blessées et au moins 13 personnes sont toujours portées disparues.

Routes endommagées et insécurité persistante

La tempête a déplacé plus de 16 000 personnes vers des abris temporaires, détruit des maisons, des écoles et des infrastructures essentielles, et gravement perturbé l’accès aux services essentiels.

Les équipes humanitaires des Nations Unies ont beaucoup de mal à atteindre les communautés isolées en raison des routes endommagées et de l’insécurité persistante, ce qui complique la fourniture d’une aide vitale. De nombreuses routes ont été touchées, certaines restant impraticables, ce qui isole les communautés, en particulier dans le département de Grand’Anse.

Les autorités procèdent à des réparations urgentes pour rétablir l’accès. Les réseaux de connectivité endommagés et la liquidité limitée dans les zones touchées limiteront ou retarderont la mise en œuvre de solutions de transferts monétaires visant à soutenir la sécurité alimentaire et la reprise du marché, selon le PAM.