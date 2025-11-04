Ouragan Melissa : l'ONU alerte sur l'ampleur de la dévastation en Haïti et en Jamaïque

Foyers balayés, routes effondrées, hôpitaux détruits. En Jamaïque, « plus de 1,5 million de personnes – soit plus de la moitié de la population du pays – ont été touchées », a indiqué mardi à New York Farhan Haq, le porte-parole adjoint du Secrétaire général de l’ONU. Les infrastructures du pays ont été gravement endommagées : plus de 130 routes sont bloquées, les réseaux électriques et de communication coupés, et les districts de l’ouest restent difficiles d’accès en raison des débris et des pénuries de carburant.

Les hôpitaux, eux, vacillent. À Black River, dans le sud de l’île, l’établissement de santé principal a été détruit. L’Organisation panaméricaine de la santé a dépêché une équipe médicale d’urgence et un spécialiste du soutien psychosocial pour venir en aide aux enfants et aux soignants. « Les hôpitaux signalent ne disposer que de quelques jours de réserves alimentaires », a précisé M. Haq, évoquant aussi « de graves pénuries d’eau et de carburant pour produire de l’électricité ».

Le Programme alimentaire mondial (PAM) estime que jusqu’à 360 000 personnes pourraient nécessiter une aide alimentaire, tandis que l’UNICEF tente de rétablir l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les abris et les communautés sinistrées.

Haïti meurtrie, mais déterminée à se relever

A moins de 200 kilomètres de là, à vol d'oiseau, Haïti, déjà minée par la violence des gangs et la pauvreté, a subi de plein fouet le passage de Melissa. « La tempête a causé au moins 30 décès », a déclaré à ONU Info Daniel Ham, chef adjoint des programmes du PAM dans le pays. « De nombreux logements et infrastructures ont été emportés le long de la côte sud d’Haïti, tandis que de vastes étendues de terres agricoles ont été endommagées ».

Selon ses estimations, 1,25 million d’Haïtiens auraient été touchés. Le PAM prévoit de soutenir 190 000 d’entre les plus vulnérables. L’agence onusienne avait déjà versé, avant même le passage de l’ouragan, 900 000 dollars de paiements anticipés à 50 000 personnes, afin de protéger leurs moyens de subsistance. Le PAM avait aussi distribué une aide d’urgence à 7 500 personnes dans le sud du pays.

Pendant la tempête, des camions chargés de riz, de légumineuses, d’huile et de céréales ont été envoyés vers des abris temporaires autour de Jérémie et des Cayes, à la pointe sud-ouest de l’île, l’une des régions les plus touchées par le cyclone. Alors que les familles regagnent leurs villages détruits, le PAM prévoit de leur fournir des rations pour deux semaines, suivies de transferts monétaires destinés à relancer l’économie locale là où les marchés tiennent encore debout.

Des moyens limités face à l’ampleur de la crise

Sur place, les humanitaires manquent de tout : de routes, d’essence, de financement. Le plan de réponse humanitaire pour Haïti, estimé à 908 millions de dollars, n’est financé qu’à 21 %, selon le bureau de l’ONU des affaires humanitaires. Malgré ces contraintes, « les Nations Unies et leurs partenaires demeurent déterminés à rester sur le terrain et à fournir une aide vitale à ceux qui en ont le plus besoin », a assuré Farhan Haq.

À Doha, où il participait au second Sommet mondial pour le développement social, le Secrétaire général, António Guterres, a échangé mardi avec le premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz. Les deux hommes ont évoqué « les ravages causés récemment par l’ouragan Melissa ». À cette occasion, le chef de l’ONU a réaffirmé « la solidarité de l’ONU et la poursuite de son assistance » envers Cuba et, plus largement, les pays des Caraïbes frappés de plein fouet par cette catastrophe.