Europe : le surpoids des enfants à un niveau préoccupant, selon l'OMS

Le surpoids et l’obésité chez les enfants européens se maintiennent à des niveaux élevés, alerte un nouveau rapport de l’agence sanitaire de l'ONU, publié mardi.

Basée sur des données recueillies auprès de 470 000 enfants âgés de 6 à 9 ans dans 37 pays, cette première enquête post-Covid montre que 25 % des enfants de 7 à 9 ans présentent un excès de poids – dont 11 % sont obèses. Les garçons (13 %) sont plus touchés que les filles (9 %). Dans plusieurs pays d’Europe du Sud, près d’un enfant sur cinq souffre d’obésité.

Si les taux semblent se stabiliser dans certains États, les hausses restent plus fréquentes que les baisses. Et le constat est aggravé par une sous-estimation massive : dans deux tiers des cas, les parents d’enfants en surpoids les perçoivent comme ayant un poids normal ou insuffisant.

Le rapport souligne également la coexistence paradoxale du surpoids et de la sous-alimentation, illustrant le « double fardeau » de la malnutrition – reflet d’inégalités persistantes entre et au sein des pays européens.

Alimentation déséquilibrée et sédentarité

Les habitudes alimentaires restent préoccupantes : seuls 46 % des enfants interrogés mangent des fruits frais chaque jour, et 32 % des légumes au moins une fois par jour. Moins de 5 % respectent la recommandation de cinq portions quotidiennes. À l’inverse, 41 % consomment des sucreries, 29 % des boissons sucrées et 16 % des snacks salés plus de trois fois par semaine.

Côté activité physique, 53 % des enfants se rendent à l’école à pied ou à vélo, tandis que 40 % utilisent un moyen motorisé. Les enfants issus de familles moins favorisées sont plus nombreux à adopter ces modes actifs, soulignant une dimension sociale dans les comportements de santé.

Près de neuf enfants sur dix dorment au moins neuf heures par nuit, mais moins de la moitié atteignent les dix heures recommandées.

« Le renforcement et l’extension des politiques de prévention de l’obésité fondées sur des données probantes constituent un élément essentiel de cet effort et sont cruciaux pour protéger la santé et le bien-être des enfants dans toute notre région », a déclaré le Dr Gundo Weiler, directeur de la promotion de la santé pour l'Europe à l’OMS.