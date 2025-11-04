Gaza : un million de personnes reçoivent des colis alimentaires du PAM, mais l’aide reste entravée

Selon le PAM, le nombre de bénéficiaires reste inférieur à l’objectif initial de 1,6 million de personnes. « Les approvisionnements sont encore limités, chaque famille reçoit donc une ration réduite, un colis contenant suffisamment de nourriture pour dix jours », a précisé depuis Le Caire sa porte-parole, Abeer Etefa.

Seuls deux points de passage opérationnels

L’agence dispose de 44 points de distribution dans la bande de Gaza, soit bien en dessous des 145 escomptés. Environ 700 000 personnes reçoivent chaque jour du pain frais, produit par 17 boulangeries soutenues par le PAM. Plus de 150 000 femmes enceintes ou allaitantes et enfants de moins de cinq ans ont bénéficié de compléments nutritionnels en octobre, soit à peine la moitié de la cible prévue.

Les livraisons demeurent freinées par la fermeture de la plupart des points d’entrée : seuls deux postes-frontières sont aujourd’hui opérationnels. « Cela limite considérablement la quantité d’aide que nous pouvons acheminer pour stabiliser les marchés et répondre aux besoins », souligne l’agence.

Pour atteindre le nord de l'enclave, qui est touché par la famine, les convois doivent emprunter un itinéraire long et dangereux depuis le sud, ce qui ralentit fortement les opérations. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le 10 octobre, près de 20 000 tonnes d’aide alimentaire ont été livrées, soit la moitié du volume mensuel visé.

Le PAM plaide pour la réouverture de tous les points de passage par les autorités israéliennes, en particulier au nord, et pour un libre accès aux routes principales, dont de nombreux tronçons sont détruits ou bloqués. Plus de la moitié des capacités d’entreposage ont été endommagées.

© WFP/Jaber Badwan Des camions du PAM se dirigent vers le sud de Gaza.

« Des scènes apocalyptiques »

Malgré un afflux d’aide, les Gazaouis peinent encore à se nourrir. Beaucoup de familles rentrées dans le nord du territoire vivent dans des maisons en ruine. Selon un sondage relayé par le bureau onusien des affaires humanitaires, seuls 7 % des familles déplacées dans le sud de Gaza ont pris le chemin du retour depuis le cessez-le-feu. Les autres survivent sous des tentes, sans accès à des services de base.

« J’ai vu des scènes apocalyptiques dans toute l’enclave », confie depuis Gaza Nour Hammad, responsable de la communication du PAM. « Mais j’ai aussi vu sur les visages la joie que les armes se soient tues… et la crainte que ce silence ne dure pas ».

Les Gazaouis, dit-elle, comparent l’étendue des destructions à « un tremblement de terre ».

© WFP/Maxime Le Lijour Du pain est distribué aux familles à Deir al-Balah, Gaza.

Un répit fragile

« Dans tous les points de distribution où je me suis rendue, les gens me disent la même chose : cette aide est essentielle », poursuit Mme Hammad. Après des mois à « rationner la nourriture, à étaler un repas sur plusieurs jours », les habitants retrouvent « du pain frais, des colis alimentaires, des transferts d’argent, de la nourriture et du soutien ».

Mais les prix restent hors d’atteinte : « Aujourd’hui, j’achète une pomme au prix d’un kilo avant la guerre », dit-elle. Beaucoup redoutent une nouvelle interruption de l’aide. Une mère déplacée lui a confié avoir demandé à ses enfants de ne pas manger toutes les rations : « Elle ne peut pas être sûre que nous reviendrons demain ».

« Les familles, épuisées par le froid hivernal et la chaleur estivale, nous invitent dans leurs tentes », rapporte la responsable de la communication du PAM. « Elles veulent nous montrer leur réalité : elles ont besoin de nourriture, d’un abri, de vêtements chauds, et surtout d’un soutien continu ».