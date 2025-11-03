Nouveau séisme meurtrier en Afghanistan : au moins 17 morts et plus de 150 blessés

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) prévient toutefois que ce bilan pourrait être revu à la hausse.

Sur le terrain, l’OCHA et ses partenaires humanitaires déploient des équipes et lancent des opérations de secours immédiates. Dans un premier temps, il s’agit d’évaluer les besoins et de fournir une aide d’urgence.

Parmi les équipes sur le terrain, celles de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) apportent leur soutien aux soins de santé d’urgence prodigués aux blessés.

« L’OMS a réagi en quelques heures en fournissant des soins traumatologiques et des équipements de survie, et ses équipes sont déjà sur le terrain pour évaluer les besoins et travailler avec les autorités », a réagi sur l’agence onusienne sur le réseau social X.

Un pays régulièrement frappé par des tremblements de terre

De son côté, le Programme alimentaire mondial (PAM) se tient prêt à « soutenir les efforts d’intervention d’urgence pour aider les familles touchées par cette tragédie ».

L’Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne montagneuse de l’Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne.

Ce séisme survient après celui de magnitude 6 qui, fin août, avait frappé les provinces orientales de Kounar, Laghman et Nangarhar — le plus meurtrier de l’histoire récente de l’Afghanistan —, faisant plus de 2.200 morts, près de 4.000 blessés et détruisant quelque 7.000 habitations, selon les autorités de facto à Kaboul.

Selon l’OCHA, plus de 111 millions de dollars sont nécessaires pour la seule réponse post-séisme dans l’est du pays, qui a placé 220.000 personnes en situation de « besoin aigu » d’aide humanitaire. Le tremblement de terre dans la province de Samangan pourrait alourdir la note.