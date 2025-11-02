À Doha, levée des drapeaux à la veille du Sommet mondial pour le développement social

Brève mais solennelle, la levée des couleurs s’est déroulée en présence de hauts responsables qataris et onusiens, encadrés par des officiers de sécurité de l’ONU et des forces de police du pays.

UN Photo/Eskinder Debebe Officiers du protocole et de la sécurité de l'ONU, lors de la cérémonie de levée du drapeau à Doha.

« Ce moment marque officiellement la remise de ce site emblématique aux Nations Unies », a déclaré Li Junhua, Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales. « Le QNCC devient ainsi un espace où la communauté internationale se réunira pour faire avancer des solutions et raviver l’espoir ».

Le Secrétaire général du ministère qatari des affaires étrangères, Ahmad Hassen Al-Hamadi, a salué la communauté internationale, réaffirmant le rôle du Qatar comme hôte et partenaire du dialogue. « Nous sommes convaincus que ce sommet constituera une occasion déterminante de réaffirmer la volonté politique et de saisir les nombreuses opportunités pour accélérer des actions transformatrices en faveur du développement social et de la justice sociale pour tous », a-t-il affirmé.

Un rendez-vous crucial

Quelque 14 000 participants – chefs d’État et de gouvernement, ministres, représentants de la société civile, jeunes, syndicats et secteur privé – sont attendus cette semaine à Doha pour débattre de questions liées à la protection sociale, aux inégalités, au travail décent et à l’inclusion.

Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, ouvrira les travaux mardi. Il devrait revenir sur les progrès accomplis depuis le premier Sommet social, à Copenhague, en 1995, tout en pointant les fractures profondes qui marquent aujourd’hui la planète : chômage, pauvreté, conflits et inégalités croissantes.

UN Photo/Eskinder Debebe Une équipe de parachutistes descend au-dessus du QNCC, chacun portant un drapeau représentant l'un des 17 objectifs de développement durable.

Les couleurs des ODD dans le ciel de Doha

Moment fort de la matinée, un groupe de parachutistes a survolé le centre de conférences, chacun arborant un drapeau représentant l’un des 17 Objectifs de développement durable. L’initiative, coordonnée par la fondation Education Above All en partenariat avec les forces spéciales qataries, a symbolisé la volonté d’unir éducation, équité et durabilité dans un même élan.

Le spectacle, salué par les applaudissements du public, illustrait le message central du sommet : accélérer les progrès du développement social et veiller à ce que « personne ne soit laissé pour compte ».

Donner la parole à la jeunesse

Tweet URL

À l’approche du sommet, l’ONU a aussi tenu à associer la jeunesse mondiale. Le Département des affaires économiques et sociales (DESA) s’est associé à Mark Lee, chanteur canadien et coréen du groupe de K-pop NCT, pour diffuser un court message vidéo invitant chacun à réfléchir à ce que signifie le progrès social.

« Jeunes et moins jeunes, nous avons tous un rôle essentiel à jouer », y déclare-t-il. « Nos voix, nos idées, notre créativité peuvent rassembler les gens. Ensemble, nous pouvons prouver que, lorsque nous avançons d’un même pas, le changement devient possible ».

Une semaine de débats à suivre

Tout au long de la semaine, l’équipe d’ONU Info assurera depuis Doha une couverture en direct des séances plénières, des forums parallèles et des rencontres de haut niveau, avec entretiens et analyses.