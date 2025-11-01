Vers un monde plus juste : tous les regards sur Doha pour renouveler le pacte social

Dans un monde de plus en plus marqué par la fracture numérique, les changements démographiques et les perturbations climatiques, la promesse d'un « développement social pour tous » semble urgente, mais difficile à tenir. Pourtant, l'idée que le développement doit être centré sur l'humain, inclusif et juste est loin d'être nouvelle.

La semaine prochaine, les dirigeants du monde se réuniront à Doha, au Qatar, pour une conférence de haut niveau des Nations Unies visant à relancer cette vision. Du 4 au 6 novembre, le deuxième Sommet mondial pour le développement social réunira des chefs d'État, des ministres, des représentants de la société civile et des experts afin d'évaluer les progrès accomplis, de s'attaquer aux écarts de développement et de tracer de nouvelles voix pour l'avenir.

Un appel mondial à l'action

Bjørg Sandkjær, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux affaires économiques et sociales, a déclaré à ONU Info que cette réunion visait à renouveler la confiance dans le progrès collectif, « la confiance sur le fait que nous pouvons changer les choses ».

Mme Sandkjær rappelle également que plusieurs mois de négociations intergouvernementales à New York ont abouti à un accord sur la Déclaration politique de Doha, qui devrait être officiellement adoptée lors de la séance d'ouverture. Cette déclaration est au cœur du sommet, comme l’a souligné Alya Ahmed Saif Al-Thani, ambassadrice et représentante permanente du Qatar auprès des Nations Unies.

« Il s'agit d'un appel mondial à l'action qui engage à nouveau les gouvernements à créer un environnement économique, politique, social, culturel et juridique propice au développement social pour tous », a-t-elle déclaré.

Photo ONU / Manuel Elias La mise en œuvre mondiale des objectifs de développement durable est confrontée à des défis importants, les progrès réalisés dans plusieurs domaines ralentissant ou régressant.

Un moment charnière

À seulement cinq ans de l'échéance fixée pour la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) en 2030, le monde accuse un retard considérable sur de nombreux fronts, comme la pauvreté, l’égalité des genres ou la jeunesse.

« Le Sommet arrive à un moment critique », a déclaré Li Junhua, Sous-Secrétaire général des Nations Unies aux affaires économiques et sociales.

« C'est l'occasion pour nous de rétablir la confiance entre les gouvernements et leurs populations, ainsi qu'entre les nations. » a-t-il ajouté.

Un dynamisme inclusif

Parallèlement aux séances plénières officielles, un Forum de la société civile, un Forum du secteur privé et un Espace de solutions interactif mettront en lumière les innovations en matière d'emploi, de protection sociale et de résilience communautaire.

De plus, une nouvelle plateforme de solutions de Doha pour le développement social, lancée conjointement par le Qatar et la France, mettra en lumière les engagements concrets et les nouvelles initiatives visant à lutter contre la pauvreté, et à promouvoir l'emploi et l'inclusion.

« Doha est une fois de plus le symbole de la solidarité mondiale, où les engagements inspirent des actions, des partenariats, stimulent le progrès et donnent vie à la vision commune d'un avenir inclusif, durable et pacifique pour tous », a déclaré l'ambassadeur Al-Thani.

Des paroles aux actes

Pour Mme Sandkjær, qui a participé au premier Sommet mondial pour le développement social à Copenhague en 1995 en tant que jeune militante, Doha représente à la fois une continuité et un changement. Elle se souvient du grand optimisme, de la conviction que le multilatéralisme et la coopération continuent à progresser cette année-là.

« Les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à des défis plus difficiles : désinformation, anxiété climatique, méfiance [...] Mais mon message à leur intention est simple : votre engagement compte. Faites entendre votre voix, formez des partenariats, encouragez l'action. » a-t-elle ajouté. Elle a également souligné que le succès du sommet ne se mesurera pas à l'aune des discours, mais à l’efficacité des actions y résultant.

ONU Info couvrira en direct le sommet depuis Doha, avec des reportages, des interviews ainsi que des analyses de dirigeants mondiaux, jeunes militants et innovateurs qui sont les moteurs du changement.