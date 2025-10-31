L’ONU se mobilise auprès des Caraïbes après le passage de l’Ouragan Melissa

Les pluies torrentielles, les ondes de tempête et les glissements de terrain provoqués par l'ouragan ont laissé derrière eux des maisons rasées, des routes et des ponts emportés, et de vastes zones toujours privées d'électricité, d'accès à Internet et d'autres moyens de télécommunication.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a déclaré que des secours étaient en route et que des équipes d'urgence soutenaient les interventions des gouvernements en Jamaïque, à Cuba et en Haïti.

Un soutien accru en Jamaïque

En Jamaïque, le Programme alimentaire mondial (PAM) a aidé le gouvernement en matière de logistique, de communication et d'aide financière, en livrant 5.000 kits alimentaires, soit suffisamment pour nourrir 15.000 personnes pendant une semaine.

La situation dans le sud du pays reste « apocalyptique », avec des maisons submergées, des routes bloquées et des personnes dormant dans les rues, a déclaré Brian Bogart, directeur national du PAM. Malgré cela, M. Bogart a noté que les efforts de préparation préalables avaient contribué à accélérer la réponse, mais a souligné que la résilience de la Jamaïque « doit maintenant être soutenue ».

L'ONU déploie des équipes médicales d'urgence, soutient les efforts en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène, fournit des soins psychologiques et aide à la surveillance des maladies.

De son côté, l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) se prépare à envoyer 5,5 tonnes d'aide humanitaire, alors que 284.000 enfants jamaïcains ont besoin d'une aide urgente dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la nutrition et de la protection, selon l'équipe locale de l'agence des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

« Hier, nous étions en route vers Black River, à St Elizabeth, l'une des zones les plus touchées, mais les routes étaient bloquées par des arbres tombés et des lignes électriques, ce qui nous a empêchés d'atteindre les communautés les plus touchées », a déclaré Olga Isaza, la plus haute responsable de l'UNICEF sur l'île.

ONU L'ouragan Melissa a causé des dégâts considérables en Jamaïque.

Une aide sanitaire à Cuba

L'OPS a également expédié 2,6 tonnes d'aide humanitaire et sanitaire à Cuba à partir de sa réserve stratégique régionale située au Panama. La cargaison comprend des kits d'urgence contenant des médicaments et des fournitures médicales et chirurgicales suffisantes pour soigner 5.000 personnes pendant trois mois.

Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que dans l'est de Cuba, « les premières évaluations indiquent des dégâts importants à Santiago, Holguín, Granma et Guantánamo, notamment sur les habitations, les routes et les établissements de santé »

« Des centaines de communautés restent isolées et que l'accès continue d'être entravé par les dégâts causés aux infrastructures routières, ferroviaires et aériennes » a-t-il ajouté.

Mais ce n’est que la première étape: une fois les communications terrestres rétablies, des fournitures seront envoyées dans les zones les plus touchées de l'est de Cuba. M. Dujarric a annoncé que l'ONU « en collaboration avec ses partenaires, aide les autorités nationales à réaliser des évaluations et à élaborer des plans de relèvement rapide ».