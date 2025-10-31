Les attaques américaines dans les Caraïbes et le Pacifique violent le droit international, selon l'ONU

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a demandé l’ouverture d’une enquête sur ces ces frappes militaires contre des embarcations soupçonnées de transporter des drogues illégales en provenance d’Amérique du Sud, déclarant que plus de 60 personnes auraient été tuées lors des frappes contre des bateaux dans la région depuis début septembre, « dans des circonstances qui ne trouvent aucune justification dans le droit international ».

« Ces attaques – et leur coût humain croissant – sont inacceptables. Les États-Unis doivent mettre fin à ces attaques et prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’exécution extrajudiciaire des personnes à bord de ces bateaux, quelles que soient les accusations criminelles portées contre elles », a affirmé dans un communiqué Volker Türk.

Endiguer le flux de drogues vers les États-Unis

Le président Donald Trump a justifié ces attaques contre les bateaux comme une escalade nécessaire pour endiguer le flux de drogues vers les États-Unis.

Le bureau du Haut-Commissaire Türk indique avoir pris note des explications fournies par Washington, mais ont rappelé que les pays s’accordent depuis longtemps sur le fait que la lutte contre le trafic illicite de drogues relève de l’application de la loi et est soumise à des « limites strictes » quant à l’usage de la force létale.

« En vertu du droit international relatif aux droits humains, le recours intentionnel à la force létale n’est autorisé qu’en dernier recours contre des personnes qui représentent une menace imminente pour la vie », précise M.Türk.

« D’après les informations très succinctes fournies publiquement par les autorités américaines, aucune des personnes se trouvant à bord des bateaux visés ne semblait représenter une menace imminente pour la vie d’autrui ou justifier autrement le recours à la force armée létale à leur encontre en vertu du droit international », a-t-il ajouté.

Intercepter les bateaux conformément au droit pénal

Tout en reconnaissant les défis liés à la lutte contre le trafic de drogue, le Haut-Commissaire a exhorté le gouvernement américain à respecter le droit international, notamment les dispositions des traités applicables en matière de lutte contre les stupéfiants auxquels les États-Unis sont également parties.

Türk a appelé les autorités à continuer d’utiliser des méthodes répressives bien établies pour lutter contre le trafic illicite présumé, notamment en interceptant légalement les bateaux et en détenant les suspects conformément aux règles applicables du droit pénal.

Pour l’ONU, Washington devrait enquêter et, si nécessaire, poursuivre et punir les personnes accusées de crimes graves conformément aux principes fondamentaux de l’État de droit, à savoir le respect des procédures régulières et l’équité des procès, que les États-Unis défendent depuis longtemps.