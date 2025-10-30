Ouragan Melissa : course contre la montre après les « dégâts considérables » dans les Caraïbes

Selon le bureau des affaires humanitaires de l’ONU, le cyclone, initialement de catégorie 5, a causé des « dégâts considérables » et laissé près de 30 morts sur son passage. Après la Jamaïque, Cuba et les Bahamas, il se dirigeait jeudi vers les Bermudes, affaibli mais encore dangereux.

Haïti durement frappée

C’est en Haïti que le bilan humain est le plus lourd : 23 morts, 17 blessés et 13 disparus, principalement à Petit-Goâve, où la rivière La Digue est sortie de son lit. Depuis le 27 octobre, les pluies torrentielles ont provoqué inondations et glissements de terrain dans les départements de Grand’Anse, du Sud, des Nippes, de l’Ouest et du Sud-Est.

Le gouvernement estime que jusqu’à 2,3 millions de personnes pourraient être affectées dans tout le pays, les bandes extérieures du système continuant de produire des pluies abondantes et des vents violents. Plus de 120 abris accueillent environ 12 000 personnes, et 14 000 autres ont trouvé refuge dans des écoles et des églises transformées en centres d’hébergement.

Infrastructures ravagées en Jamaïque

En Jamaïque, les vents destructeurs et les pluies diluviennes ont provoqué de graves glissements de terrain dans les comtés de Clarendon, Manchester, St Elizabeth, St Thomas et Westmoreland. Plus de 120 communautés ont été touchées, parfois coupées du monde. Les principales routes restent obstruées et la Jamaica Urban Transit Company a suspendu ses services à Kingston.

Le gouvernement a déclaré l’ensemble du territoire zone sinistrée, afin de permettre une mobilisation nationale d’urgence. Ces destructions s’ajoutent aux séquelles de l’ouragan Beryl, qui avait endommagé 8 700 maisons en 2024 pour un coût estimé à 6,5 milliards de dollars.

Cuba et les pays voisins en alerte

À Cuba, 715 000 personnes ont été évacuées dans les six provinces orientales. Les écoles sont fermées, les transports suspendus et les dispositifs d’urgence activés. Des vents violents ont arraché des lignes électriques, endommagé des habitations et bloqué des routes à Santiago de Cuba, Holguín et Granma, provoquant des coupures de courant localisées.

En République dominicaine, les autorités ont confirmé deux morts, une cinquantaine de communautés isolées et 500 000 personnes privées d’eau courante. Le Panama et le Costa Rica signalent également des inondations et glissements de terrain liés aux bandes pluvieuses du cyclone.

Une réponse régionale coordonnée

Face à l’ampleur des dégâts, les gouvernements de la Jamaïque, de Cuba et d’Haïti ont activé leurs plans d’urgence, ordonné des évacuations massives et ouvert des centaines de refuges.

Le Bureau des affaires humanitaires de l’ONU a débloqué des fonds pour financer des mesures préventives à Cuba et en Haïti. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a prépositionné 450 tonnes de vivres dans le Grand Sud et 360 tonnes à Port-au-Prince – de quoi nourrir 86 000 personnes pendant deux semaines.

En Jamaïque, des opérations logistiques sont en cours pour acheminer des fournitures depuis le centre régional des Caraïbes à la Barbade : 2 000 kits alimentaires d’urgence doivent être transportés par avion dès la réouverture des aéroports, d’autres cargaisons étant attendues par voie maritime.

Mais les routes coupées, la saturation des sols et les inondations persistantes compliquent encore l’accès aux zones sinistrées, retardant l’acheminement de l’aide et la reprise des services essentiels.