Gaza : quels pays accueillent les patients évacués par l’OMS ?

Après l’attaque meurtrière du 7 octobre 2023 perpétrée par le Hamas en Israël, l'enclave palestinienne a vécu plus de deux années de conflit, se soldant à ce jour par 68.234 morts et 170.373 blessés au 22 octobre 2025, selon des données du ministère local de la santé. Seulement 13 des 36 hôpitaux de Gaza étaient encore en activité en septembre.

Les évacuations sanitaires menées par l’OMS sont gratuites. Les pays hôtes prennent en charge la totalité des soins de santé, ainsi que le logement et les produits de base pour les accompagnants de mineurs (au moins un parent ou un tuteur).

En outre, ces évacuations ne se font que si les conditions de sécurité sont réunies. Elles bénéficient aux patients gravement malades ou blessés qui ont besoin de soins spécialisés vitaux non disponibles dans la bande de Gaza, après avoir été identifiés par un médecin d’un hôpital public.

Egypte, Emirats arabes unis et Qatar

Ces évacuations prises en charge par l’OMS et son réseau de partenaires demeurent complexes à organiser. Elles ont été ralenties à partir de la fermeture du poste-frontière de Rafah, vers l’Egypte, en mai 2024. En 2025, les évacuations ont été réduites de moitié. Entre le cessez-le-feu du 19 janvier 2025 et jusqu’au 10 septembre 2025, elles n’ont pas dépassé 2.266 personnes, contre 4.947 entre octobre 2023 et le 6 mai 2024. Le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre dernier devrait permettre aux évacuations de reprendre un rythme plus soutenu.

Au 10 septembre dernier, la plupart des Gazaouis transférés à l’étranger ont été accueillis par l’Egypte (3.995), les Emirats arabes unis (1.450), le Qatar (970) et la Turquie (437). Les autres patients ont été répartis, en fonction des places offertes, entre les pays de l’Union européenne (299), la Jordanie (253), l’Algérie (136), la Tunisie (73), Oman (56) et les Etats-Unis (48).

Selon des chiffres plus récents, publiés le 28 octobre, l’OMS a évacué de la bande de Gaza plus de 1.000 personnes dans la région Europe de l'OMS – une zone plus large que l’Union européenne (UE). La Turquie, l’Italie et l’Ouzbékistan ont accueilli le plus de patients palestiniens, suivis par l’Espagne et le Royaume-Uni.

Au total, les pays de l’UE comptent aujourd’hui 397 patients de Gaza évacués par l’OMS.

Plus de 15.000 personnes ont encore besoin d’être évacuées

« Je suis profondément touché que plus de 1.000 patients malades et blessés de Gaza, pour la plupart des enfants, aient été évacués vers 17 pays de la région européenne pour y obtenir des traitements ou des interventions chirurgicales urgents », a déclaré le Dr Hans Henri P. Kluge, Directeur régional de l’OMS pour l’Europe.

« C’est ainsi que se traduit la compassion dans les faits, mais plus de 15.000 personnes – dont près de 4.000 enfants – ont encore besoin d’être évacuées d’urgence, car le système de santé de Gaza reste à genoux ».

Chaque vie sauvée est une victoire pour l’humanité

L’OMS continue de plaider pour l’augmentation des évacuations, mais celai dépend de l’acceptation d’un plus grand nombre de patients par les pays d’accueil, ainsi que de la possibilité d’organiser le transfert des patients en toute sécurité.

L’OMS plaide également pour la multiplication des couloirs d’évacuation, y compris vers la Cisjordanie, Jérusalem-Est inclus.

Selon le Dr Kluge, « il n’est pas trop tard pour aider ».

L’OMS et ses partenaires poursuivent les évacuations médicales, livrent des fournitures d’urgence et soutiennent la santé mentale et la réadaptation des survivants.

« La santé ne devrait jamais être une cible de guerre – elle doit faire partie intégrante du chemin vers la paix ».

Un article produit par le Centre d'information des Nations Unies pour l'Europe occidentale (UNRIC) basé à Bruxelles.