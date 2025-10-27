Nomination des membres de la commission d'enquête sur la situation des droits humains dans l'est de la RDC

Il s'agit d'Arnauld Akodjenou (Bénin), de Maxine Marcus (Allemagne/États-Unis) et de Clément Nyaletsossi Voule (Togo). M. Akodjenou présidera la Commission.

Le Conseil des droits de l'homme avait décidé de créer cette commission d'enquête indépendante le 7 février dernier.

La Commission a été mandatée pour « enquêter et établir les faits, les circonstances et les origines fondamentales de toutes les allégations de violations présumées des droits de l'homme et d’atteintes à ces droits et de violations du droit international humanitaire, y compris celles touchant les femmes et les enfants, celles impliquant des violences sexuelles et sexistes, et celles commises contre des personnes déplacées à l'intérieur du pays et des réfugiés, ainsi que d’éventuels crimes internationaux dans le contexte de la dernière escalade des hostilités en janvier 2025 et en cours dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu ».

La Commission a également été chargée d'« identifier, dans la mesure du possible, les personnes et les entités responsables de violations des droits de l'homme ou d’atteintes à ces droits ou de violations du droit international humanitaire, et d’éventuels crimes internationaux dans le contexte de la dernière escalade des hostilités et en cours dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, afin de veiller à ce que les responsables soient tenus de répondre de leurs actes ».

Le Conseil des droits de l'homme a demandé aux membres de la Commission d'effectuer leur première visite sur le terrain « à la première occasion, et si possible en janvier 2026 au plus tard ».

Les trois membres de la Commission :

Arnauld Akodjenou (Bénin) est actuellement Conseiller spécial pour l'Afrique à la Fondation Kofi Annan. De 2014 à 2015, il a occupé le poste de Représentant spécial adjoint du Secrétaire général au sein de la Mission de paix des Nations Unies au Mali (MINUSMA). Auparavant, il a été Représentant spécial adjoint du Secrétaire général auprès de l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) de 2011 à 2014. M. Akodjenou a consacré plus de 25 ans de sa carrière au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), où il a occupé plusieurs postes de direction.

Maxine Marcus (Allemagne/États-Unis) est procureure et enquêtrice dans le domaine de la justice pénale internationale avec 28 ans de pratique sur le terrain et devant les tribunaux. Elle a servi pendant neuf ans comme procureure au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et avant cela, a été enquêtrice au Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Elle a travaillé en tant que conseillère pour le genre et le droit pénal international au sein de la Commission d'enquête des Nations Unies pour la Guinée, conseillère principale sur les questions de violences sexuelles et sexistes auprès de la Mission d'établissement des faits du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) sur le Sri Lanka et enquêtrice judiciaire principale auprès du Groupe d'experts externes du Secrétaire général des Nations Unies sur les abus sexuels commis par les forces internationales en République centrafricaine. Mme Marcus travaille actuellement à l'Institut pour les enquêtes criminelles internationales. Elle est codirectrice de Partners in Justice International.

Clément Voule (Togo) est juriste et expert en droits humains. Il a été Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association. Avant sa nomination comme Rapporteur spécial, il a été directeur en charge du plaidoyer pour l'Afrique au Service international pour les droits de l'homme (ISHR), où il a œuvré au soutien et à la protection des défenseurs des droits humains dans la région. M. Voule a occupé plusieurs postes de direction au sein de la société civile, notamment auprès de la Coalition togolaise des défenseurs des droits humains, de la Coalition togolaise pour la Cour pénale internationale et de la section togolaise d'Amnesty International. De 2010 à 2018, il a été membre expert du Groupe de travail sur les industries extractives, l'environnement et les violations des droits de l'homme de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.