« L’heure n’est pas à la timidité ou au repli », plaide Guterres à l’occasion de la Journée des Nations Unies

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé à ne pas baisser les bras. « L’ONU est plus qu’une institution. C’est une promesse vivante, qui transcende les frontières, jette des ponts entre les continents et constitue une source d’inspiration pour toutes les générations », a-t-il dit dans un message pour cette journée.

« Voilà quatre-vingts ans qu’ensemble, nous nous employons à forger la paix, à lutter contre la pauvreté et la faim, à promouvoir les droits humains et à bâtir un monde plus durable », a-t-il rappelé.

Des défis formidables

Selon le Secrétaire général, « les défis qui se présentent devant nous sont formidables : montée des conflits, chaos climatique, emballement technologique, menaces contre le tissu même de notre institution », mais « l’heure n’est pas à la timidité ou au repli ».

« Aujourd’hui plus que jamais, le monde doit réaffirmer sa détermination à résoudre les problèmes que nul pays ne peut régler seul », a-t-il affirmé. « En cette Journée des Nations Unies, soyons unis et réalisons l’extraordinaire promesse de vos Nations Unies. Montrons au monde ce qu’il est possible de faire lorsque ‘nous, peuples des Nations Unies’ choisissons d’agir ensemble ».

La Journée des Nations Unies est célébrée chaque année à la date du 24 octobre, jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Avec la ratification de ce document fondateur par la majorité de ses signataires, dont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, l'Organisation des Nations Unies était officiellement née.

Une réforme nécessaire

« C'est vous qui faites vivre cette institution. Non seulement à New York, Vienne, Genève et Nairobi, mais aussi dans les rues dévastées de Port-au-Prince, dans les camps de réfugiés de Cox's Bazar, dans les déserts du Sahel et partout dans le monde », s’est exclamée la Présidente de l’Assemblée générale des Nations Unies, Annalena Baerbock, dans un discours à l'adresse d'employés de l'ONU réunis vendredi au siège de l'Organisation à New York pour célébrer la Journée.

Alors que les Nations Unies sont confrontées à leur plus grave crise financière depuis des décennies, Mme Baerbock a reconnu que la réforme de l’Organisation qui est en cours « est difficile et exigeante », mais qu'elle est nécessaire « pour survivre, pour remplir la mission de l'ONU ».

Toutefois cette réforme « ne peut se faire au détriment de la raison d'être de cette institution » et « l'efficacité ne peut se faire au détriment de nos principes », a-t-elle ajouté. « Et aucune réforme ne réussira sans ceux qui portent cette maison sur leurs épaules : vous, le personnel des Nations Unies ».

« Depuis quatre-vingts ans, cette Organisation est la source d'espoir pour l'humanité en un avenir meilleur. Et c'est pourquoi nous la célébrons chaque jour. Assurons-nous qu'il en soit ainsi pour les quatre-vingts prochaines années et au-delà », a conclu la Présidente de l’Assemblée générale.