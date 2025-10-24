À Gaza, le fragile retour de la vie ordinaire

Au milieu des ruines, la survie s’organise. Deux semaines après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, l’enclave palestinienne tente de se relever – à petits pas et dans un climat hanté par deux ans de guerre. Les convois humanitaires de l’ONU s’enfoncent chaque jour un peu plus au nord du territoire, sur des routes qui étaient il y a peu impraticables, pour y livrer farine, carburant et kits de survie.

« L’ONU et ses partenaires continuent de renforcer la réponse humanitaire, conformément à notre plan de réponse de 60 jours », a indiqué vendredi Farhan Haq, le porte-parole adjoint du Secrétaire général, lors du point de presse quotidien de l’ONU à New York. Derrière la sobriété du propos se dessine en réalité un effort colossal : un million de repas chauds distribués chaque jour, six boulangeries soutenues par l’ONU qui ont repris leur production de pain, et des centaines de milliers de litres de carburant destinés aux cuisines communautaires et aux hôpitaux.

Distributions dans le Nord

Dans le Nord, coupé du reste du territoire au cours des derniers mois par une offensive terrestre israélienne de grande ampleur, les distributions de vivres ont timidement repris : riz, conserves, huile de cuisson. Les équipes du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’UNICEF installent de nouveaux points de nutrition – plus de 150 fonctionnent désormais à travers la bande de Gaza, contre à peine la moitié avant la trêve. Et 20 équipes mobiles sillonnent les zones les plus difficiles d’accès pour soigner les enfants émaciés, apporter du lait infantile, de la nourriture thérapeutique et quelques espoirs de reprise.

« Cette semaine, nos partenaires ont expédié suffisamment d’aliments thérapeutiques pour traiter plus de 1 200 enfants souffrant de malnutrition aiguë », a précisé M. Haq. Les cargaisons incluent aussi plus de 32 000 pots de nourriture pour bébés, de quoi nourrir 760 enfants pendant deux semaines.

© IOM L'OIM fournit des tentes à travers Gaza pour abriter les familles qui ont perdu leur maison afin de les aider à rester en sécurité à l'approche de l'hiver.

Une enclave encore à genoux

Les chiffres, à eux seuls, ne disent pas tout. L’eau reste rare, les abris précaires, la fatigue immense. « Au cours de deux jours cette semaine, nos partenaires ont distribué environ 600 000 couches, 11 000 jerrycans, 5 800 kits d’hygiène et 280 kits pour personnes handicapées », a détaillé le porte-parole. Les réservoirs d’eau sont récupérés un à un aux points de passage – plus de 140 cette semaine –, pour tenter de réduire le recours aux camions-citernes.

À Kerem Shalom et à Kissufim, les deux seuls points d’entrée pour l’instant opérationnels, 127 camions coordonnés par l’ONU ont pénétré dans la bande de Gaza mercredi, chargés de farine, de tentes, de matériel médical et de carburant. La logistique, dans ce territoire assiégé, relève toujours de l’équilibrisme diplomatique. « Plus est nécessaire, et plus peut être fait », a insisté M. Haq, appelant Israël à ouvrir d’autres passages, notamment vers le nord, et à faciliter l’accès pour les ONG dont les convois attendent encore à la frontière.

Le retour des déplacés

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 10 octobre, les habitants se remettent à bouger prudemment, souvent à pied. Selon le bureau onusien des affaires humanitaires, plus de 435 000 mouvements ont été signalés du sud vers le nord. Sur les routes, des volontaires offrent de l’eau, des biscuits, des soins rudimentaires.

Mais pour ceux qui demeurent déplacés, seuls 10 % dans des centres collectifs. Les autres s’abritent dans des campements improvisés, souvent à ciel ouvert.

Dans ce paysage d’abris de fortune, les données humanitaires prennent la mesure d’une humanité à reconstruire.