« La promotion 2025 des Jeunes leaders pour les ODD témoigne avec force du courage, de la créativité et de l'engagement des jeunes qui impulsent un véritable changement aux quatre coins du monde », a déclaré Felipe Paullier, Sous-Secrétaire général des Nations Unies chargé de la jeunesse.

« De la lutte contre la crise climatique à la promotion de la santé mentale, en passant par la refonte de l'éducation et la défense de la paix, ces jeunes leaders ne se contentent pas de répondre aux défis mondiaux actuels : ils façonnent activement l'avenir. En cette période de profondes divisions et d'incertitudes, ils incarnent l'esprit même des Nations Unies : unité, action et espoir d'un avenir meilleur », a-t-il ajouté.

Il s'agit de la première promotion sélectionnée et annoncée par le nouveau Bureau de la jeunesse des Nations Unies, s'appuyant sur l'héritage du Bureau de l'Envoyé du Secrétaire général pour la jeunesse, qui a lancé l'initiative en 2016.

Inspirer l'action

Tous les deux ans, 17 jeunes acteurs du changement sont choisis pour avoir apporté des solutions à certains des défis les plus urgents du monde et dont le leadership contribue à la réalisation des ODD. Depuis son lancement, l'initiative a touché des millions de jeunes à travers le monde, inspirant l'action et amplifiant l'innovation et la collaboration menées par les jeunes.

Suite à un appel à candidatures lancé plus tôt cette année, qui a recueilli plus de 33.000 candidatures provenant de plus de 150 pays, les Jeunes leaders pour les ODD 2025 – tous âgés de 16 à 33 ans – sont originaires des quatre coins du monde.

Ce sont des artistes, des fondateurs, des acteurs de la mobilisation communautaire, des athlètes, des médecins, des artisans de la paix, des entrepreneurs et des scientifiques qui œuvrent dans tous les domaines d'action des Nations Unies : développement durable, droits humains, paix et sécurité.

La promotion 2025

(par ordre alphabétique des prénoms)

Adelin Pierre – Haïti, 33 ans, il/il : Bâtisseur de paix et militant écologiste

– Haïti, 33 ans, il/il : Bâtisseur de paix et militant écologiste Aishworya Shrestha – Népal, 28 ans, elle/elle : Travailleuse sociale, chercheuse et cofondatrice de Heart of Nepal et d’Antardhoni Nepal

– Népal, 28 ans, elle/elle : Travailleuse sociale, chercheuse et cofondatrice de Heart of Nepal et d’Antardhoni Nepal Anthurium Lewis – Trinité-et-Tobago, 16 ans, elle/elle : Fondatrice de Fruits For Tomorrow et ambassadrice des droits de l’enfant

– Trinité-et-Tobago, 16 ans, elle/elle : Fondatrice de Fruits For Tomorrow et ambassadrice des droits de l’enfant Dikatauna Kwa – Papouasie-Nouvelle-Guinée, 27 ans, elle/elle : Biologiste, entrepreneure sociale et fondatrice du sanctuaire marin d’Eda Davara

– Papouasie-Nouvelle-Guinée, 27 ans, elle/elle : Biologiste, entrepreneure sociale et fondatrice du sanctuaire marin d’Eda Davara Enzo Romero – Pérou, 33 ans, il/il : Ingénieur, innovateur et fondateur de LAT Bionics

– Pérou, 33 ans, il/il : Ingénieur, innovateur et fondateur de LAT Bionics Hafsat (Havfy) Abdullahi – Nigéria, 25 ans, elle/elle : Poète maintes fois primée

– Nigéria, 25 ans, elle/elle : Poète maintes fois primée Jacques Kwibuka – Rwanda, 26 ans, il/il : Défenseur de la santé et des droits sexuels et reproductifs ; fondateur d'Informed Future Generations

– Rwanda, 26 ans, il/il : Défenseur de la santé et des droits sexuels et reproductifs ; fondateur d'Informed Future Generations Mariam Solika – Égypte, 26 ans, elle/elle : Fondatrice et PDG de THE GOOD NEWS

– Égypte, 26 ans, elle/elle : Fondatrice et PDG de THE GOOD NEWS Martin Vazquez Jones – Argentine, 30 ans, il/il : Politicologue, militant écologiste et cofondateur de Río Sustentable

– Argentine, 30 ans, il/il : Politicologue, militant écologiste et cofondateur de Río Sustentable Nila Ibrahimi – Réfugiée afghane basée au Canada, 18 ans, elle/elle : Défenseure de l'éducation des filles ; Cofondatrice et présidente de Her Story

– Réfugiée afghane basée au Canada, 18 ans, elle/elle : Défenseure de l'éducation des filles ; Cofondatrice et présidente de Her Story Panha Theng – Cambodge, 30 ans, elle/elle : Conteuse, militante LGBTIQ+ et cofondatrice de Sampi TV

– Cambodge, 30 ans, elle/elle : Conteuse, militante LGBTIQ+ et cofondatrice de Sampi TV Sahba El-Shawa – Jordanie/Palestine, 32 ans, elle/elle : Chercheuse, Fondatrice de l'Institut spatial palestinien et de l'Initiative jordanienne de recherche spatiale

– Jordanie/Palestine, 32 ans, elle/elle : Chercheuse, Fondatrice de l'Institut spatial palestinien et de l'Initiative jordanienne de recherche spatiale Sahira Al-Nahari – Arabie saoudite, 28 ans, elle/elle : Médecin, stratège en droit de la santé et fondatrice de Shifā Art

– Arabie saoudite, 28 ans, elle/elle : Médecin, stratège en droit de la santé et fondatrice de Shifā Art Stéphane Kulimushi Mutanda – Réfugié de la RDC basé en Ouganda, 19 ans, il/il : Basketteur, entraîneur et fondateur de la Refugee Basketball Academy

– Réfugié de la RDC basé en Ouganda, 19 ans, il/il : Basketteur, entraîneur et fondateur de la Refugee Basketball Academy Suzuka Nakamura – Japon, 25 ans, elle/elle : Hibakusha de troisième génération et directrice de l'ONG Borderless Foundation

– Japon, 25 ans, elle/elle : Hibakusha de troisième génération et directrice de l'ONG Borderless Foundation Tanatswa Amanda Chikaura – Zimbabwe, 26 ans, elle/elle : Défenseure de la santé mentale et fondatrice de la Fondation Ndinewe

– Zimbabwe, 26 ans, elle/elle : Défenseure de la santé mentale et fondatrice de la Fondation Ndinewe Teodora Mileska – Macédoine du Nord, 25 ans, elle/elle : Éducatrice féministe et cofondatrice de PERIOD Skopje

De plus amples informations sur les Jeunes leaders pour les ODD, y compris leurs profils complets et leurs engagements en faveur de l'avancement des ODD, sont disponibles ici.