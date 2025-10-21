La population de Gaza a faim et l'ONU a besoin d'un accès plus large pour apporter son aide

Depuis l'instauration du cessez-le-feu le 10 octobre, le Programme alimentaire mondial (PAM) a pu acheminer plus de 6.700 tonnes de nourriture, soit de quoi nourrir près d'un demi-million de personnes pendant deux semaines, a déclaré mardi Abeer Etefa, responsable régionale principale de la communication de l'agence onusienne.

« Les livraisons quotidiennes se poursuivent et atteignent désormais en moyenne 750 tonnes », a précisé Mme Etefa à des journalistes à Genève. « C'est bien mieux qu'avant le cessez-le-feu, mais cela reste bien en deçà de notre objectif, qui est d'environ 2.000 tonnes par jour ».

La porte-parole du PAM a expliqué qu'à moins que tous les points de passage frontaliers ne soient utilisés, atteindre cet objectif est « quasiment impossible ».

© UNOCHA/Charlotte Cans Du pain est préparé dans une boulangerie à Deir Al Balah, à Gaza.

Atteindre le nord de l'enclave

Actuellement, seuls les points de passage de Kerem Shalom et Kissufim, dans le sud, sont ouverts, et les « graves destructions » entravent l'accès du sud au nord, où l'état de famine a été déclaré en août.

« Nous avons besoin d'Erez, de Zikkim, et de la réouverture de ces points de passage frontaliers », a insisté Mme Etefa.

Atteindre le nord de Gaza avec des convois de grande envergure est une priorité.

« Nous avons dégagé les routes vers le nord », a-t-elle ajouté. Les débris aux points de passage frontaliers ont été retirés afin de pouvoir rejoindre Gaza-ville, où la situation est particulièrement critique.

« Mais nous avons besoin de la réouverture de ces points de passage pour pouvoir accueillir des convois de grande envergure ».

Nouveaux points de distribution

Le PAM a commencé à rétablir son système de distribution alimentaire, avec pour objectif d'étendre l'aide à 145 points de distribution dans toute la bande de Gaza. Quelque 26 points de distribution ont déjà été rétablis.

« La réponse a été vraiment impressionnante », a dit Mme Etefa, décrivant les réactions de la population aux distributions alimentaires. « Les gens se présentent en nombre, reconnaissants de l'efficacité de la distribution de l'aide alimentaire » ainsi que de la « dignité » avec laquelle ils peuvent faire la queue et obtenir rapidement leurs rations alimentaires.

L'impact est significatif, en particulier pour « les plus vulnérables, les femmes, les ménages dirigés par une femme et les personnes âgées ».

Optimisme prudent

La population est optimiste, mais un « optimisme prudent » règne quant à la durée des conditions actuelles, a déclaré la responsable onusienne. Les bénéficiaires de l'aide alimentaire ont tendance à ne consommer qu'une partie de leurs rations et à conserver le reste en cas d'urgence, « car ils ne sont pas très sûrs de la durée du cessez-le-feu ni de la suite des événements ».

« La paix est fragile », a-t-elle souligné.

À cette difficulté s'ajoute le prix prohibitif des denrées alimentaires à Gaza, et les approvisionnements ne sont toujours pas suffisants « pour être abordables », a-t-elle ajouté. « L'accès à la nourriture reste un problème majeur… les gens peuvent trouver de la nourriture au marché, mais elle est inaccessible car extrêmement chère ».

Soutien aux personnes souffrant de faim

Le PAM soutient les personnes les plus exposées à l'insécurité alimentaire grâce aux paiements numériques, qui ont permis à ce jour à quelque 140.000 personnes d'acheter de la nourriture sur les marchés locaux. L'objectif est de doubler le programme dans les semaines à venir.

La porte-parole du PAM a réitéré les appels de l'agence pour que des fournitures commerciales soient acheminées dans l'enclave et complètent l'aide. « L'aide humanitaire ne sera pas la seule solution pour faire face à la malnutrition sévère et assurer un panier alimentaire complet », a-t-elle expliqué.

Seule la mise en œuvre intégrale du cessez-le-feu permettra au PAM d'intervenir à l'échelle requise pour cette crise, a-t-elle souligné. « Maintenir le cessez-le-feu est vital ». « C'est vraiment… le seul moyen de sauver des vies et de lutter contre la famine dans le nord de Gaza ».