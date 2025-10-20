Gaza : après les violences de dimanche, l’ONU se félicite de l’engagement des parties à appliquer le cessez-le-feu

« Nous sommes encouragés par la réaffirmation par les parties de leur engagement à appliquer le cessez-le-feu à Gaza et saluons les efforts constants des médiateurs. Nous restons toutefois préoccupés par tous les actes de violence à Gaza et par les attaques et frappes signalées hier », a dit le porte-parole du Secrétaire général, Stéphane Dujarric, lors d’un point de presse.

« Nous exhortons toutes les parties à honorer tous leurs engagements, à assurer la protection des civils et à éviter toute action susceptible de provoquer une reprise des hostilités et de compromettre les opérations humanitaires. Nous réitérons l'appel du Secrétaire général à la libération des dépouilles de tous les otages décédés », a-t-il ajouté.

© WHO Les habitants de Gaza retournent chez eux dans le nord de l'enclave.

Visite de Tom Fletcher à Gaza

Le Coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU, Tom Fletcher, a conclu sa visite dans la bande de Gaza ce weekend.

Samedi, il a visité un centre nutritionnel du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) à Gaza-ville, un hôpital de la ville, des projets de déblaiement routier menés par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et une cuisine communautaire gérée par l’ONG World Central Kitchen.

Tom Fletcher a quitté Gaza, samedi, par le point de passage de Kerem Shalom/Karem Abu Salem et dimanche, il était à Ramallah pour rencontrer le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

« Ils ont discuté des besoins humanitaires considérables à Gaza, de l'intensification de l'aide sur 60 jours, de l'importance du maintien du cessez-le-feu et, bien sûr, de la situation en Cisjordanie et des perspectives de paix à long terme », a précisé Stéphane Dujarric.

Ce lundi à Jérusalem, le Coordinateur des secours d’urgence de l’ONU a rencontré l’équipe humanitaire pour le Territoire palestinien occupé, qui regroupe une quinzaine d'entités des Nations Unies et des représentants de quelque 200 ONG, internationales et locales.

Tom Fletcher et la Fondation Minderoo d'Australie ont également annoncé une contribution de 10 millions de dollars australiens de la Fondation Minderoo aux efforts humanitaires à Gaza, versée en étroite coordination avec le plan de 60 jours des Nations Unies.

Distribution de l'assistance

Avec l'instauration du cessez-le-feu et l'accessibilité croissante de nouvelles zones, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a annoncé, de son côté, l'augmentation du nombre d'espaces d'apprentissage temporaires installés dans les abris communautaires pour les personnes déplacées.

Par ailleurs, à Deir al-Balah et Khan Younis, les partenaires des Nations Unies ont repris la distribution de colis alimentaires à des milliers de familles pour la première fois depuis des mois.

« Ce week-end, avec nos partenaires, nous avons continué à collecter de l'aide aux points de passage de Kerem Shalom et de Kissufim. Cette aide comprenait des kits post-partum et d'hygiène, des fournitures médicales, du carburant, de l'eau et de la nourriture », a indiqué le porte-parole du Secrétaire général, ajoutant que, dimanche, pour la première fois, les autorités israéliennes ont autorisé l'ONU à déployer des observateurs au point de passage de Kissufim. « Il s'agit d'une avancée positive », a-t-il dit.

Attaques de colons en Cisjordanie

S’agissant de la situation en Cisjordanie, le Bureau des Nations Unies pour la coordination de l’aide humanitaire (OCHA) a indiqué qu'entre le 7 et le 13 octobre, 71 attaques de colons ont été recensées, dont la moitié étaient liées à la saison de la récolte des olives.

Ces incidents, qui ont touché des Palestiniens dans 27 villages, comprenaient des attaques contre des cueilleurs, des vols de récoltes et de matériel de récolte, ainsi que des actes de vandalisme sur des oliviers, faisant des victimes et causant des dégâts matériels.