Sauver des vies grâce aux services d’alerte précoce

Ces 50 dernières années, les aléas liés au temps, à l’eau et au climat ont causé la mort de plus de 2 millions de personnes, dont 90 % dans les pays en développement. Les coûts économiques et les impacts s’amplifient à mesure que les conditions météorologiques deviennent plus extrêmes.

Lancée en 2022 par le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, l’Initiative « Alertes précoces pour tous » est mise à l’honneur à l’occasion d’une session extraordinaire du Congrès météorologique mondial, qui démarre ce lundi et dure pendant quatre jours, dans le contexte du 75e anniversaire de l’OMM.

Progrès et défis

L’initiative repose sur quatre piliers essentiels : observations et prévisions ; connaissance des risques de catastrophe ; diffusion et communication des alertes ; et préparation et intervention.

Dans un nouveau rapport, l’OMM dresse un bilan nuancé de son efficacité.

De grandes avancées ont été constatées comme en 2024, où 108 pays ont déclaré disposer, dans une certaine mesure, de capacités en matière de systèmes d’alerte précoce multi dangers, soit plus du double des 52 pays enregistrés en 2015. Ils seront encore plus nombreux en 2025. De multiples pays ont élaboré des plans d’action nationaux, associant tous les secteurs du gouvernement et de la société, et mettent en œuvre sur le terrain des programmes qui changent véritablement la donne pour ce qui est de sauver des vies. Toutefois, il subsiste de grandes disparités. Dans les pays où les services d’alerte précoce multi dangers sont limités, la mortalité due aux catastrophes est six fois plus élevée et le nombre de personnes touchées est quatre fois plus élevé. ONU News/Felipe de Carvalho Des mégaphones à énergie solaire sont installés dans des zones reculées du Timor-Leste dans le cadre d'un système d'alerte précoce multirisque.

Une collaboration mondiale nécessaire