Gaza : l'ONU réclame l'ouverture de tous les postes-frontières pour pouvoir livrer une aide massive

L'agence onusienne affirme disposer déjà de suffisamment de provisions pour nourrir l'ensemble de la population de la bande de Gaza pendant trois mois, si Israël lui accorde un accès total.

Une semaine après le début du fragile cessez-le-feu, le PAM achemine en moyenne 560 tonnes de nourriture par jour.

« L'accord de cessez-le-feu a ouvert une fenêtre d'opportunité étroite, et le PAM agit très rapidement pour intensifier l'aide alimentaire et atteindre les familles qui ont enduré des mois de blocus, de déplacements et de faim », a déclaré Abeer Etefa, responsable régionale principale de la communication et porte-parole du PAM pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Europe de l'Est.

S'adressant à des journalistes à Genève, Mme Etefa a indiqué que les équipes et les réseaux d'approvisionnement étaient pleinement mobilisés.

UN News Des gens au milieu de bâtiments détruits dans la bande de Gaza.

Cinq points de distribution sont ouverts

« Nous sommes encore en deçà de nos besoins, mais nous y parvenons », a-t-elle noté.

Cinq points de distribution alimentaire sont désormais opérationnels à Gaza, ciblant les femmes et les enfants. « Notre objectif est d'étendre le réseau à 145 points de distribution dans tout Gaza ; c'est l'ampleur que nous visons », a-t-elle ajouté.

Tweet URL

Les organisations humanitaires soulignent qu'un accès durable et de multiples points de passage sont essentiels pour atteindre toutes les personnes dans le besoin. Seuls deux postes-frontières sont actuellement ouverts, et ceux du nord restent fermés, ce qui limite les livraisons dans les zones les plus durement touchées.

« Les routes sont bloquées et détruites. Cela limite considérablement les transports », a souligné Mme Etefa.

En raison des contraintes d'accès et de sécurité, aucune distribution de nourriture n'a encore eu lieu dans la Gaza-ville, seulement des vivres pour les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes.

Jens Laerke, porte-parole du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) à Genève, a indiqué que les points de passage dans le nord restent fermés « car les autorités israéliennes ne les ont pas rouverts ».

Il a ajouté que la réparation des routes et le déminage des munitions non explosées sont également essentiels pour la sécurité et l'accès. « Il est essentiel de disposer de ces ouvertures dans le nord, car c'est là que la famine s'est installée », a-t-il dit.

Augmentation de l'aide de 170.000 tonnes

Selon le PAM, 57.000 tonnes de nourriture sont déjà prépositionnées en Égypte, en Jordanie et en Israël, et il est prévu de porter ce volume à 170.000 tonnes, soit suffisamment pour 1,6 million de personnes pendant trois mois. « Au-delà de cela, nous devons maintenir en permanence des stocks pour au moins trois mois », a déclaré Mme Etefa.

Le 16 octobre, 950 camions sont entrés à Gaza, dont huit transportant du carburant et trois du gaz, selon l'OCHA. Environ un tiers d'entre eux ont transité par les mécanismes coordonnés par l'ONU.

ONU Info Le Coordinateur des secours d'urgence de l'ONU, Tom Fletcher, avec un travailleur humanitaire de l'ONU à Gaza.

Le chef de l'humanitaire de l'ONU à Gaza

Le Coordinateur des secours d'urgence, Tom Fletcher, était à Gaza vendredi pour soutenir les équipes humanitaires de l'ONU dans la mise en œuvre du plan de 60 jours visant à intensifier massivement les efforts pour sauver des vies.

« Les défis à venir sont immenses, mais nous sommes déterminés à concrétiser les possibilités humanitaires offertes par l'accord de paix du Président Trump », a-t-il dit dans un message sur X.

Il s'est rendu à Deir al-Balah, où il a visité une des neuf boulangeries soutenues par le PAM, a précisé le porte-parole du Secrétaire général, Stéphane Dujarric, lors d’un point de presse à New York.

« Cette boulangerie était autrefois la plus grande de Khan Younis, où elle servait des milliers de familles jusqu'à son déménagement suite à un ordre de déplacement émis par les Israéliens. Grâce au cessez-le-feu, la boulangerie a désormais accès au carburant et à la farine, ce qui lui permet de produire jusqu'à 300.000 pitas par jour », a-t-il ajouté.

« Le jour d'après » : garantir la primauté des droits humains

Pour sa part, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a appelé vendredi tous les acteurs à garantir que les droits humains soient au cœur des processus de relèvement et de consolidation de la paix, afin que le cessez-le-feu à Gaza se transforme en une paix durable pour les peuples de Palestine et d'Israël.

Le Haut-Commissaire a identifié plusieurs domaines clés dans lesquels les droits humains doivent être au cœur d'un processus global, notamment :

Reddition des comptes et justice transitionnelle : Sans vérité, justice et reddition des comptes, il ne peut y avoir de réconciliation et d'apaisement durables entre Israéliens et Palestiniens.

: Sans vérité, justice et reddition des comptes, il ne peut y avoir de réconciliation et d'apaisement durables entre Israéliens et Palestiniens. Sécurité et Etat de droit : Le concept de sécurité doit être large, englobant les Israéliens et les Palestiniens ainsi que les relations entre les deux peuples, tout en reconnaissant que la sécurité repose sur l'Etat de droit et le respect des droits humains.

: Le concept de sécurité doit être large, englobant les Israéliens et les Palestiniens ainsi que les relations entre les deux peuples, tout en reconnaissant que la sécurité repose sur l'Etat de droit et le respect des droits humains. Gouvernance : L'ensemble des droits humains – économiques, sociaux, culturels, civils et politiques – fournit un cadre global pour l'établissement d'un système de gouvernance responsable, démocratique et inclusif.

: L'ensemble des droits humains – économiques, sociaux, culturels, civils et politiques – fournit un cadre global pour l'établissement d'un système de gouvernance responsable, démocratique et inclusif. Inclusion et légitimité : La clé des efforts de renforcement de l’État et des institutions est de garantir que tous les Palestiniens, quels que soient leur sexe, leur âge, leurs capacités, leur appartenance religieuse ou confessionnelle, puissent jouer un rôle dans le relèvement et les processus décisionnels politiques qui les concernent, et de veiller à ce que les institutions étatiques et l’administration publique rendent des comptes.

: La clé des efforts de renforcement de l’État et des institutions est de garantir que tous les Palestiniens, quels que soient leur sexe, leur âge, leurs capacités, leur appartenance religieuse ou confessionnelle, puissent jouer un rôle dans le relèvement et les processus décisionnels politiques qui les concernent, et de veiller à ce que les institutions étatiques et l’administration publique rendent des comptes. Société civile : La société civile, en particulier les ONG de défense des droits humains, a été maintes fois attaquée et affaiblie au fil des ans. Une société civile autonome, notamment la voix des femmes, est essentielle pour réaliser des progrès significatifs en matière de relèvement durable, de gouvernance responsable, d’inclusion et de légitimité.

: La société civile, en particulier les ONG de défense des droits humains, a été maintes fois attaquée et affaiblie au fil des ans. Une société civile autonome, notamment la voix des femmes, est essentielle pour réaliser des progrès significatifs en matière de relèvement durable, de gouvernance responsable, d’inclusion et de légitimité. Accès : Un accès complet et sans restriction pour l’aide et les travailleurs humanitaires, les journalistes internationaux, les agents de protection et les observateurs des droits humains doit être garanti. Les journalistes doivent pouvoir exercer librement leur travail dans toute la bande de Gaza.

: Un accès complet et sans restriction pour l’aide et les travailleurs humanitaires, les journalistes internationaux, les agents de protection et les observateurs des droits humains doit être garanti. Les journalistes doivent pouvoir exercer librement leur travail dans toute la bande de Gaza. Toute mission internationale de stabilisation doit inclure un volet relatif aux droits humains.

doit inclure un volet relatif aux droits humains. Éducation aux droits humains et à la paix : Il est essentiel de lutter contre la discrimination et les discours de haine qui violent le droit international des droits humains. L’éducation aux droits de l’homme favorise une culture de paix, lutte contre l’extrémisme et la radicalisation et favorise la participation et le dialogue avec la société civile.

© UNICEF/Mohammed Nateel Une femme célèbre le cessez-le-feu à Gaza.

Un rôle pour les femmes et les filles

Vendredi, Sofia Calltorp, cheffe de l’action humanitaire à ONU Femmes, a également exhorté la communauté internationale à transformer le fragile cessez-le-feu à Gaza en un relèvement mené par les femmes et les filles.

« Depuis le début du cessez-le-feu, nous avons entendu tant de femmes et de filles à Gaza : un mélange d’espoir fragile, d’épuisement profond et de force tranquille », a-t-elle déclaré.

« Pour la première fois depuis des mois, certaines peuvent se faire soigner, recevoir de l’aide et dormir sans le bruit des frappes aériennes. Mais l’espoir, à lui seul, ne suffit pas ».

Mme Calltorp a souligné que plus d’un million de femmes et de filles ont besoin d’aide alimentaire et que 250.000 d’entre elles ont besoin d’un soutien nutritionnel d’urgence. « Ce cessez-le-feu nous offre la possibilité d’agir rapidement, de stopper la famine là où elle a commencé et de la prévenir là où elle menace », a-t-elle dit.