Des centaines de millions de pauvres dans le monde sont exposés aux chocs climatiques

C'est ce qu'indique un rapport publié vendredi par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l'Université d'Oxford en amont de la COP30, la conférence sur le climat qui se tiendra au Brésil le mois prochain.

En superposant pour la première fois les données sur les aléas climatiques à celles sur la pauvreté multidimensionnelle, ce rapport révèle comment la crise climatique transforme la pauvreté mondiale.

« La pauvreté n'est plus un problème socio-économique isolé. Elle est aggravée et étroitement liée aux effets de plus en plus dramatiques de l'urgence climatique », a déclaré Haoliang Xu, Administrateur par intérim du PNUD, à ONU Info.

© UNHCR/Tiksa Negeri Des personnes déplacées par des inondations transportent leurs enfants et leurs biens le long d'une route inondée à Bentiu, au Soudan du Sud (photo d'archives).

Chaleur, pollution, inondations, sécheresse

Les fortes chaleurs, la pollution atmosphérique, les inondations et la sécheresse sont les aléas les plus répandus qui touchent les populations pauvres du monde, souvent confrontées simultanément à de multiples défis environnementaux.

À l'échelle mondiale, 1,1 milliard de personnes vivent dans une pauvreté multidimensionnelle – qui touche la santé, l'éducation et le niveau de vie – et 887 millions sont directement exposées à au moins un aléa climatique.

Un nombre impressionnant de 651 millions de personnes subissent deux ou plusieurs chocs climatiques, tandis que 309 millions vivent dans des régions confrontées simultanément à trois ou quatre chocs climatiques.

Les régions les plus affectées

L'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne comptent le plus grand nombre de personnes pauvres vivant dans des régions touchées par des aléas climatiques, avec respectivement 380 millions et 344 millions de personnes.

En Asie du Sud, la quasi-totalité des personnes vivant dans la pauvreté (99,1 %) est confrontée à un ou plusieurs chocs climatiques. La région est également en tête mondiale pour le nombre de personnes confrontées à deux aléas ou plus, avec 351 millions de personnes (91,6 %).

« Les pays à revenu intermédiaire sont un épicentre caché de la pauvreté multidimensionnelle, abritant près des deux tiers des personnes pauvres. C'est également là que la crise climatique et la pauvreté convergent de manière significative », a déclaré Sabina Alkire, Directrice de l'Initiative d'Oxford sur la pauvreté et le développement humain, à ONU Info.

On estime qu'environ 548 millions de personnes pauvres dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure sont exposées à au moins un risque climatique, et plus de 470 millions sont confrontées à deux ou plus.

Le rapport révèle également que les pays présentant actuellement des niveaux de pauvreté multidimensionnelle plus élevés devraient connaître les plus fortes hausses de température d'ici la fin du siècle.

« Espoir et coopération »

Les auteurs du rapport ont souligné la nécessité d'une action mondiale immédiate.

« De notre point de vue au PNUD, la résolution de problèmes aussi complexes et interdépendants nécessite des solutions globales et intersectorielles, financées de manière adéquate et mises en œuvre de toute urgence », a déclaré M. Xu.

« En prévision de la COP30, nous portons un message d'espoir et de coopération. Nous savons ce qui fonctionne et pouvons continuer à soutenir les populations et les pays dans le besoin », a-t-il ajouté.