Gaza : l'ONU veut profiter du fragile cessez-le-feu pour intensifier les livraisons d'aide

Jeudi, Tom Fletcher, Coordinateur des secours d'urgence des Nations Unies, s'est rendu à Rafah, à la frontière sud de Gaza, depuis Le Caire, la capitale égyptienne. Il a décrit le principal point de passage de Rafah comme un « pont vital pour l'acheminement d'aide alimentaire, de médicaments, de tentes et d'autres secours vitaux ».

Il a déclaré à BBC Radio 4 que le rôle de la communauté internationale était essentiel à l'acheminement de l'aide, ajoutant être en contact étroit avec la Maison Blanche, « qui est déterminée à ce que nous soyons autorisés à distribuer l'aide à grande échelle ».

L'UNRWA, l'agence des Nations Unies qui vient en aide aux réfugiés palestiniens, a indiqué disposer de réserves alimentaires suffisantes hors de Gaza pour subvenir aux besoins de la population pendant trois mois, mais a indiqué que les autorités israéliennes bloquaient toujours son entrée malgré le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

© UNICEF/Mohammed Nateel Des Palestiniens déplacés voyagent le long de la route côtière pour retourner au nord de Gaza.

L'UNRWA reste la « colonne vertébrale »

Adnan Abu Hasna, porte-parole de l'UNRWA, a déclaré à ONU Info qu'avec son réseau de distribution d'aide sans équivalent, l'agence doit être la « colonne vertébrale » de l'effort de secours renforcé, et que si Israël continue de l'exclure, cela signifierait « une perte de confiance de la population ».

Tweet URL

« Nous ne voyons absolument aucune justification au refus d'Israël d'autoriser l'entrée de cette aide massive, qui a représente des dizaines de millions de dollars ».

Il a indiqué qu'environ 12.000 employés de l'agence onusienne travaillent encore à Gaza, dont quelque 8.000 enseignants qui œuvrent pour permettre à 640.000 élèves de reprendre leurs études après deux ans d'absence.

L'UNRWA joue également un rôle clé en fournissant un soutien psychologique sous la forme d'environ 800.000 consultations. 90 % des installations de l'UNRWA ont été détruites et 370 collègues ont été tués à Gaza : « La seule chose qui a changé pour nous, c'est notre incapacité à distribuer de la nourriture, malgré nos capacités logistiques », a-t-il déclaré.

Parallèlement, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a déclaré disposer de plus de 1.300 camions de fournitures vitales prêts à être acheminés, soulignant que les besoins humanitaires demeurent immenses.

Toujours dans l'incertitude

Jeudi, Tess Ingram, porte-parole de l'UNICEF, s'exprimant sur le terrain dans une publication sur les réseaux sociaux, a décrit les difficultés rencontrées par les équipes de secours en attendant l'accès à l'aide humanitaire essentielle.

« Neuf maisons sur dix dans la bande de Gaza ont été endommagées ou détruites », a-t-elle dit. « Cela signifie que des familles de toute la bande de Gaza reviennent dans un environnement comparable à celui d'une ville embryonnaire, une coquille vide, et tentent de comprendre comment elles peuvent aller de l'avant ».

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a indiqué que les fournitures en provenance d'Égypte doivent encore faire un long détour par le point de passage de Kerem Shalom pour les contrôles israéliens, en attendant l'ouverture du point de passage de Rafah.

Le responsable des secours, M. Fletcher, a souligné la nécessité de l'ouverture de tous les points de passage pour permettre une intensification massive de l'aide.

« La communauté humanitaire ne peut pas agir à l'échelle nécessaire sans la présence et l'engagement des ONG internationales », a déclaré le porte-parole du Secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, lors d'une conférence de presse à New York jeudi.

« Actuellement, les autorités israéliennes ne délivrent pas de visas à un certain nombre d'ONG internationales et n'autorisent pas beaucoup d'entre elles à envoyer des fournitures à Gaza ».

M. Dujarric a souligné certaines améliorations spécifiques dans l'acheminement de l'aide humanitaire de l'ONU : « Rien que mardi, 21 de nos partenaires ont distribué près de 960.000 repas par l'intermédiaire de 175 cuisines. Les boulangeries que nous soutenons ont produit plus de 100.000 paquets de pain de deux kilos. L'UNICEF a distribué plus d'un million de couches pour bébés ».

Fournitures médicales vitales

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a pu livrer trois camions de fournitures chirurgicales et autres fournitures médicales essentielles à la pharmacie centrale de la ville de Gaza. Ces fournitures seront transférées à l'hôpital Al-Shifa, répondant ainsi aux besoins d'environ 10.000 personnes.

L'OMS a également déployé une équipe médicale d'urgence internationale pour renforcer la chirurgie orthopédique et les soins traumatologiques à Gaza.

Les équipes de l'ONU ont aussi terminé le déblaiement des routes principales menant aux points de passage d'Erez et de Zikim, dans les zones dévastées du nord de Gaza, en prévision de leur éventuelle réouverture.