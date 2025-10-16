Ces « héros » qui transforment les systèmes alimentaires

Cette journée, qui coïncide cette année avec les 80 ans de l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ( FAO ), donne l’opportunité aux Héros de l'alimentation de montrer l'importance de travailler main dans la main pour une alimentation et une vie meilleures.

Madagascar : Rasoaniaviana Clarette

© FAO Rasoaniaviana Clarette.

« J'ai récolté 50 kg de courgettes. J'en ai vendu la moitié pour payer la scolarité de mes enfants et j'ai utilisé l'autre moitié pour améliorer notre alimentation à la maison ».

À Mizilo, dans le sud-est de Madagascar, Rasoaniaviana Clarette s'est imposée comme une leader de la transformation alimentaire. Autrefois femme au foyer, elle dirige aujourd'hui une école agricole dirigée par des femmes qui luttent contre la malnutrition infantile grâce à une agriculture résiliente au climat.

Avec 24 autres femmes, elle a adopté des techniques modernes pour cultiver des plantes nutritives comme le moringa et la citrouille, ce qui a permis d'augmenter ses rendements, de diversifier l'alimentation et de renforcer la sécurité alimentaire. Son leadership inspire l'espoir et la résilience dans une région longtemps en proie à la faim et à la malnutrition.

Kirghizistan : Mederbek Mirzayev

© FAO Mederbek Mirzayev.

« Rien ne poussait ici auparavant, car il n'y avait pas d'eau, mais nous avons foré un puits, mis en place un système d'irrigation, et maintenant, la terre est à nouveau fertile ».

Dans la région de Batken, au Kirghizistan, Mederbek Mirzayev relance la culture de la vigne sur des terres agricoles abandonnées datant de l'ère soviétique. En 2025, il a rallié les villageois à sa cause pour planter des vignes et des abricotiers. Malgré le scepticisme initial, la coopérative cultive aujourd'hui deux hectares et prévoit de s'agrandir. Leur succès incite d'autres personnes à récupérer des terres inutilisées, ce qui stimule l'agriculture biologique et la résilience communautaire dans une région autrefois considérée comme incultivable.

Mauritanie : Fatima Mohammed Zayed Al-Muslimin

© FAO Fatima Mohammed Zayed Al-Muslimin.

« Le chameau est l'un des meilleurs animaux que nous ayons. À l'époque des voyages nomades, il était utilisé pour transporter de lourdes charges et supportait la soif et les épreuves que les autres animaux ne pouvaient supporter ».

Dans le village aride de Boutidouma, en Mauritanie, le lait de chamelle, appelé « laban », est une source de nutrition vitale. Fatima Mohammed Zayed Al-Muslimin, mère de cinq enfants et fondatrice de la coopérative Tidouma, a révolutionné la production laitière locale. Depuis 2019, une formation a permis de mettre en place un processus de transformation du lait qui prolonge sa durée de conservation de un à 21 jours, réduisant ainsi le gaspillage et améliorant l'accès de la population au marché laitier. Aujourd’hui, Fatima rêve de se développer pour créer une véritable usine laitière.

Saint-Kitts-et-Nevis : Richard Paris

© FAO Richard Paris.

« Je n'avais aucune expérience dans l'agriculture, juste un rêve. Aujourd'hui, alors que la plupart des gens se détendent le dimanche, je passe mon temps à ajuster les niveaux de pH et à calibrer les capteurs ! »

Sur l'archipel caribéen de Saint-Kitts-et-Nevis, Richard Paris est en train de transformer l'agriculture locale avec « Paris' Leafy Greens », une entreprise de culture hydroponique de laitues qui fournit des produits frais. Ancien architecte et directeur d'hôtel, Richard Paris a construit la première serre hydroponique à grande échelle de l'archipel en 2019. Ses laitues croquantes et qui se conservent longtemps ont rapidement gagné en popularité. Après avoir suivi une formation, il a augmenté ses rendements de 40 % grâce à des capteurs intelligents. Aujourd'hui, avec l'agrandissement de sa deuxième serre, Richard vise à réduire les importations et à construire un héritage agricole durable.

Italie : Cristina Bowerman

© FAO Cristina Bowerman

« Les chefs cuisiniers peuvent être des catalyseurs de changement. En célébrant la saisonnalité, en respectant les producteurs et en concevant des menus zéro déchet, ils peuvent contribuer à la mise en place de systèmes agroalimentaires résilients et inciter les convives à faire de même ».

La cheffe étoilée au Michelin Cristina Bowerman, basée à Rome, en Italie, est une figure centrale de la gastronomie durable. Elle allie innovation culinaire et militantisme pour lutter contre le gaspillage alimentaire. À travers des initiatives telles que « Adopt a Farmer » (Adoptez un agriculteur) et le « Chef's Manifesto » (Manifeste des chefs cuisiniers), elle promeut l'approvisionnement responsable et la cuisine zéro déchet. Elle encadre également les futurs chefs cuisiniers et défend l'alimentation comme un outil au service de l'action climatique.